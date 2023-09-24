不倫暗號？妻突傳訊「期待週末踢球」 夫滿頭問號看帳單才知出大事

夫妻間若發生外遇事件，自然會影響兩人之間的感情關係。而根據外遇對象的條件不同，更可能會讓另一半有情緒上的反應。近來日本媒體，就報導了像這樣的一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名塚本誠也的36歲男性，是一位金融機構的經理，妻子則是小他兩歲的上班族。有一天，誠也收到妻子傳LINE，內容說這個週末終於要「踢球」了，因此感到非常興奮。

雖然大概知道是傳錯訊息，但這則LINE讓誠也覺得很奇怪，於是向妻子詢問。對方則辯稱自己從以前就喜歡足球，還怪誠也怎麼會不知道。但是妻子以前根本沒有足球隊成員，或是球隊經理的資歷，也不曾說過想要去看足球比賽，怎麼想都覺得很可疑。

後來誠也從信用卡的帳單中，發現妻子有去過情趣旅館的紀錄，於是確定她有外遇的狀況，於是加以追查。結果竟然很驚訝地發現，妻子的外遇對象，居然是一位20歲的大學男性。而所謂的「踢球」，就是兩人之間外遇的暗號。

誠也取得證據後，妻子坦承外遇的事，表示以後不會再犯，讓誠也最終沒有走到離婚這一步。但即使對方年紀小，誠也仍不打算輕易放過，最終向對方雙親索賠慰問金，並用這筆錢來搬離原本的住處，以防類似的事情再度發生。