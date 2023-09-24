婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

社會上對於性工作者，通常還是容易帶有一定特殊的目光，不一定能夠全盤接受。特別是在男女關係上，若是知道另一半曾經有拍過AV之類的經歷，很可能會存有芥蒂。在日本，就曾有因為這樣的情形，引起了一場結婚風波。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名M小姐的32歲女性，當初在就讀大學期間，被一位AV星探看上。雖然第一時間拒絕了，不過在星探持續勸說下，M小姐還是答應了星探，並在一年拍了8部AV。由於這8部都是屬於素人的特別企劃型影片，因此M小姐並不算正式AV女優出道。

後來M小姐畢業找到工作，跟星探表示不拍AV了，對方也很乾脆地結束雙方合作關係。於是M小姐成為一位普通的上班族，也交到男友，身邊的人都不知道她曾經拍過AV的事情，不久後便與男友正式結婚。

然而就在婚禮結束，大家一起續攤喝酒的時候，一位M小姐的閨密因為喝得太醉，突然向M小姐的老公表示感激，謝謝他願意接納拍過AV的M小姐。儘管M小姐趕緊想要蒙混過關，但在男方親友的追問下，拍過AV的事情還是因此曝光。

親友們一度追問M小姐拍了什麼作品，使用的假名是什麼等等，但因為不是正式出道，每次拍攝時都會使用不同的匿名，因此她自己也記不住。最後親友們再三確認「沒有其他隱瞞的事情了吧」，才終於結束逼問，也確定不會影響到婚姻事實，讓M小姐覺得鬆了口氣。

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