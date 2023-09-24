快訊

亞運桌球／直落3挺進4強 中華隊男團確定連3屆奪牌

爭取從優撫卹！4殉職勇消可獲2783萬至2897萬 屏縣府協助入祀忠烈祠

3勇消「回家了」…明揚大火4消防員殉職 1人遺骸碳化採不到DNA

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性在婚禮後被爆料「拍過AV」，使得她遭到男方親友質問。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性在婚禮後被爆料「拍過AV」，使得她遭到男方親友質問。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

社會上對於性工作者，通常還是容易帶有一定特殊的目光，不一定能夠全盤接受。特別是在男女關係上，若是知道另一半曾經有拍過AV之類的經歷，很可能會存有芥蒂。在日本，就曾有因為這樣的情形，引起了一場結婚風波。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名M小姐的32歲女性，當初在就讀大學期間，被一位AV星探看上。雖然第一時間拒絕了，不過在星探持續勸說下，M小姐還是答應了星探，並在一年拍了8部AV。由於這8部都是屬於素人的特別企劃型影片，因此M小姐並不算正式AV女優出道。

後來M小姐畢業找到工作，跟星探表示不拍AV了，對方也很乾脆地結束雙方合作關係。於是M小姐成為一位普通的上班族，也交到男友，身邊的人都不知道她曾經拍過AV的事情，不久後便與男友正式結婚。

然而就在婚禮結束，大家一起續攤喝酒的時候，一位M小姐的閨密因為喝得太醉，突然向M小姐的老公表示感激，謝謝他願意接納拍過AV的M小姐。儘管M小姐趕緊想要蒙混過關，但在男方親友的追問下，拍過AV的事情還是因此曝光。

親友們一度追問M小姐拍了什麼作品，使用的假名是什麼等等，但因為不是正式出道，每次拍攝時都會使用不同的匿名，因此她自己也記不住。最後親友們再三確認「沒有其他隱瞞的事情了吧」，才終於結束逼問，也確定不會影響到婚姻事實，讓M小姐覺得鬆了口氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

結婚 婚姻 色情網站 情色行業

延伸閱讀

奔30女要去男友家中秋烤肉 父母警告：嚴禁婚前性行為

印尼新娘結婚當天「新郎人間蒸發」 急找準公公代打完成婚禮

中年男同事愛開「傳統玩笑」 女崩潰：竟要求我結婚、穿裙子

男友家租屋她憂「沒房能嫁嗎」 網轟：去找房東結婚吧

相關新聞

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

社會上對於性工作者，通常還是容易帶有一定特殊的目光，不一定能夠全盤接受。特別是在男女關係上，若是知道另一半曾經有拍過AV之類的經歷，很可能會存有芥蒂。在日本，就曾有因為這樣的情形，引起了一場結婚風波。

不倫暗號？妻突傳訊「期待週末踢球」 夫滿頭問號看帳單才知出大事

夫妻間若發生外遇事件，自然會影響兩人之間的感情關係。而根據外遇對象的條件不同，更可能會讓另一半有情緒上的反應。近來日本媒體，就報導了像這樣的一則感情糾紛。

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐狂駛320公里出走

在現代，人手一支手機並不奇怪，甚至不少小朋友也離不開3C產品。根據外媒「BBC」報導，美國佛羅里達州北港（North Port）的一對姐弟，不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟便開車載著11歲的姐姐狂走320公里，直到在阿拉楚阿縣被警方攔下。

歐洲躺平賽逾月破紀錄 仍未分出勝負

歐洲國家蒙特內哥羅於8月18日舉辦一年一度的「懶人大賽」，競爭激烈。21名參賽者參加挑戰，比拚平躺在床上的時長。目前比賽...

嘉義人崩潰？日本節目介紹台灣雞肉飯 鄉民看傻眼：連台灣人都沒見過

不只珍珠奶茶、小籠包，台灣美食選擇眾多，吸引不少外國人來台嘗鮮。近日，日本節目已「台灣美食」為主題，介紹多款在地特色料理，其中一道「雞肉飯定食」卻引發討論，該套餐疑似為雞肉飯的翻版，但無論用料、擺設都與台灣差距極大...

為測試公務人員幫兒取名「安非他命」 竟通過 登記部門急回應

幫小孩取名是件大事，出生於澳洲的一名電視台記者克絲汀（Kirsten Drysdale）和老公為了測試公務人員做了一個實驗，將剛出生的兒子命名為「甲基安非他命」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦