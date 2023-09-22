慎入！大肚皮男像懷孕 醫生最初以為有腫瘤 剖腹揭發驚人真相

「人人都有大肚皮，但人人都想有大肚皮嗎？」印度一名男子從童年開始腹部都比較大，但他不以為意如常生活，明明食物不足，情況卻愈來愈嚴重，外型有如孕婦，甚至造成呼吸困難，影響他在農場的工作。男子最終入院檢查，醫生驚訝發現他並非有腫瘤，真相是其母親當年懷有一對雙胞胎，但男子吸收其兄弟姐妹，「胎兒」仍然在他體內，「胎中胎」情況持續長達36年。醫生為他取出死胎，看到已長有四肢、毛髮、部分生殖器和其他人體組織，男子在手術過後終如釋重負。

「男性孕婦」巴加特（ Sanju Bhagat ） 1963年在那格浦爾（ Nagpur ）出生，小時候已有腹部，但身體沒有出現異常。不過從20歲開始，巴加特的小肚子愈來愈大，外型有如懷有9個身孕的孕婦，奇特外表讓他被街坊笑稱為「懷孕男人」，由於沒錢解決問題，他只有忍受嘲諷，繼續耕田維生。

巴加特由20歲開始肚腩愈來愈大，外型儼如懷有9個身孕的孕婦。（網上圖片）

直至1999年6月有一晚，腹部壓迫巴加特的橫膈膜，讓他呼吸困難，他被強制送到孟買一間醫院檢查。醫生最初以為巴加特肚內有腫瘤，所以展開剖腹手術，其間驚訝發現原來是肉團，真正身分是巴加特的兄弟姐妹。原來巴加特的母親當年懷有一對雙胞胎，但出現「胎中胎」情況，巴加特吸收其兄弟姐妹，兩人一起出世，對方繼續「寄生陪伴」巴加特36年，估計每50萬名新生嬰兒中才會有1宗類似個案。

重達4公斤的肉團經手術成功取出，當中毛髮佔了1公斤重，醫生看到肉團有下巴、四肢、毛髮、部分生殖器和其他人體組織，並稱「自己可以和對方握手」。

巴加特接受手術后，身材回復正常，他沒有興趣和兄弟姐妹重逢，事後繼續工作，但街坊仍然重提此事嘲諷。

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文章授權轉載自《香港01》