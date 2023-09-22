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奇跡！7歲童3 年看17位醫生仍找不出病因 母求助ChatGPT 結局逆轉

香港01／ 撰文：喬納森
專家指ChatGPT可以成為診斷的好夥伴，因為它不像醫生有盲點，但認為AI不可能取代臨床醫生的專業知識。
專家指ChatGPT可以成為診斷的好夥伴，因為它不像醫生有盲點，但認為AI不可能取代臨床醫生的專業知識。

人工智慧（artificial intelligence，AI）發展一日千里，在不同生活範疇成為人類的好幫手。外國有名7歲男童自4歲開始被身體各種痛症折磨，更出現不同程度的健康問題，包括磨牙、左右腳走路不協調、生長遲緩等，多年來向兒科、耳鼻喉科、骨科等17名醫生求醫，想要找出病因卻一直苦無答案。在萬分絕望之下，男童母親嘗試向ChatGPT求助，想不到竟然找到病因，醫生接續診斷，替男童進行手術，他現正康復中。

綜合外媒報導，7歲男童亞歷克斯（ Alex ） 4歲時身體開始出現慢性疼痛，每天須吃止痛藥。由於亞歷克斯開始咀嚼東西時發現相關癥狀，他的母親考特妮（ Courtney ）認為這可能是牙齒問題，帶他去看牙醫，卻被告知亞歷克斯可能有磨牙習慣，把他轉介到胸肺科，醫生在亞歷克斯的上顎放了一個擴張器，情況看似有所改善。

可是，考特妮之後發現亞歷克斯停止長高，再去找兒科醫生求診。醫生認為是新冠疫情影響發育，過程中還發現亞歷克斯左右腳不平衡。考特妮形容，「他會用右腳走路，然後左腳拖著」，遂讓亞歷克斯接受物理治療，但此時他又出現嚴重頭痛，只好又去看神經科醫生。醫生指亞歷克斯有偏頭痛，再轉到耳鼻喉科，檢查是否有鼻竇或呼吸道導致的睡眠問題。

男童亞歷克斯3年前出現不同健康問題，訪尋17位醫生也找不到病因。（網上圖片）
男童亞歷克斯3年前出現不同健康問題，訪尋17位醫生也找不到病因。（網上圖片）

後來物理治療師認為，亞歷克斯患有下疝畸形，造成大腦異常。考特妮再去拜會不同醫生，包括兒科醫生、兒科內科、成人內科和骨科等醫生，一共看了17個醫生，卻仍找不出病因。

在考特妮十分絕望之際，她向ChatGPT求助，把兒子的病徵及測試結果逐項輸入到ChatGPT中，得出回答指兒子或患有「脊髓栓系症候群」（ tetheredcord syndrome ）。脊髓栓系症候群會導致脊髓異常附在椎管上，限制兒童成長過程中的血流，導致疼痛、肌肉無力和出現運動控制問題。

考特妮馬上帶亞歷克斯到醫院，經神經外科醫生檢驗確認病情。幸好亞歷克斯患的是最輕微的病症，即隱性脊柱裂，脊柱出現小間隙，沒有造成神經損傷。醫生檢視情況，替亞歷克斯動了手術，他目前仍在康復中。

哈佛大學流行病學博士安德魯（ Andrew Beam ）指出，ChatGPT可以成為診斷的好夥伴，因為它不像醫生有盲點，但認為不可能取代臨床醫生的專業知識，因為「ChatGPT有時找不到會亂給答案，（答案）實際上並不存在」。

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文章授權轉載自《香港01》

ChatGPT 手術 哈佛大學

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