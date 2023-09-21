碰到大難關？妹妹男友登門提親 父母穿「終極戰袍」應戰被網讚爆

有情人共赴紅毯前總需面對許多難關，不少人眼中最緊張的時刻就是見對方父母與上門提親。日本一名網友分享趣事，日前妹妹的男友登門提親，父母也在家裡做好萬全準備，還特地換上「終極戰袍」應戰，讓她看了忍不住大笑。照片曝光後立刻掀起討論，許多網友也欣慰讚嘆「根本是天才」。

日本一名網友在社群平台X（原名推特）發文表示，妹妹與男友因為有了想結婚的念頭，男方便選在近期上門提親，沒想到自家父母也不是省油的燈，竟在當天「盛裝出席」應戰，兩人身穿「終極戰袍」準備給妹妹的男友來場究極考驗。

妹の彼氏が「娘さんを僕にください」

をしに来る大事な日に

これを着てきた俺の両親おもろすぎるだろ

wwwwwwwww pic.twitter.com/ecJahgalfJ — 🌧うてん【神】 (@UTENlr) 2023年9月17日

從圖片可見，父母兩人都穿上深色的T恤，父親衣服上的字樣為「最終BOSS（ラスボス）」，母親的衣服則是特別手工自製，上頭貼有「中級BOSS（中ボス）」的字樣，兩個人並肩站在一起，氣場相當強烈。原PO也在文中笑稱，「在這重要的日子裡，看到我的父母穿成這樣，真的太有趣了」。

原PO透露，提親當天母親原本還穿著圍裙，後來才把圍裙脫掉露出「終極戰袍」，惹得哄堂大笑，而父親則是一開始就著裝完畢了。原PO也提到，當天氣氛非常好，大家一起吃了美味的餐點、聊得不亦樂乎，父母也很爽快地答應了這門婚事。

家人有趣的互動過程也讓網友們相當欣慰，許多人稱讚「這根本是天才啊」、「父母的品味超好耶」、「看到這個真的笑出來」，也有人開玩笑稱「如果男友穿著『勇者』的衣服來就穩贏了」、「我也想要那件T恤」、「打敗最終BOSS後，中級BOSS還會再提升能量，再打一場」。