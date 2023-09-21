寶塚成員轉戰「暗黑界」 ！日本女優超狂背景被挖出 達人：將掀起風暴

日本「暗黑界」再見國寶級新人！日本成人產業發展蓬勃，片商也積極拉攏不同領域出身的女性，藉此滿足觀眾的幻想，並增加話題性。日前，日本成人片商Soft On Demand（SOD）以「藝能界引退後即AV出道」作為宣傳，介紹新人女優渚戀生（渚恋生），消息一出便掀起話題，鄉民們也循跡挖出她的「超狂背景」，疑似從寶塚歌劇團轉戰成人界。

渚戀生是SOD近期力推的新人，身高167公分的她有著甜美的外型、姣好的身材，且學習古典芭蕾舞已有很長一段時間。因片商將「藝能界出生」當作噱頭，讓不少人好奇渚戀生原本活躍於演藝圈哪個領域，鄉民們也依線索追查，赫然發現渚戀生疑似是從寶塚歌劇團轉戰「暗黑界」，超狂的經歷也讓網友吃驚。

據悉，渚戀生曾是寶塚歌劇團第102期的成員，於2016年入團，當時的名字為櫻月乃亞（桜月のあ），維基百科也留有相關資訊。若拿片商的寫真與過去寶塚的照片做對比，可以發現兩人下巴的相同位置都有一顆痣，且五官、外型都沒有太大的變化，幾乎可以確定就是同一個人。

AV達人「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發文表示，寶塚歌劇團在日本有著相當的地位，再加上渚戀生有著相當好的先天條件，「也難怪SOD Star敢說她是史上最華麗的藝能人」。「一劍浣春秋」也認為，渚戀生轉戰AV界，勢必能掀起一股風暴。