還敢亂停嗎？馬路一標誌「公開處刑違停車」 網笑：好丟臉

為了貪圖方便，在路上違規停放在車道、人行道上的車輛一直是許多用路人的惡夢。日前有日本網友發文表示，他發現馬路上立了一個很有創意的禁止違停告示牌，而他拍攝的照片中更恰好有一輛停駛的車子，讓他忍不住直呼「好丟臉」，該貼文也引起網友們熱烈討論。

從原PO在X(原推特)上傳的照片可以看到，該違停告示牌設於人行道上，而告示牌中間空了一個斜對著車道的方框，牌上寫道，「此處只允許讓乘客下車，從這個框中能看到的車輛都是違停喔」。告示牌的巧思讓許多網友大讚，「超有創意，希望其他地方也能跟進」、「好像在逛博物館，這個點子太棒了」、「好想在這邊設一個24小時直播的攝影機」、「警察在這邊看就能開罰單賺業績了」。

恥晒し pic.twitter.com/sjzH7gA6k3 — ゆくら (@Isurugi_1375) 2023年9月13日

也有網友困惑，不讓他人停車的話乘客是要怎麼下車，「是要在車子移動的時候跳下車嗎？」、「看來需要學習邊跑邊下車的技能」，之後便有網友解惑，「這個是在愛媛縣的松山機場，是公車的專用道，一般車輛本來就不能停」、「告示應該改成公車等特定車種以外禁止停車，會比較清楚」。

還有人分享日本京都也有類似的告示牌，為了防止計程車在紅綠燈號誌前接客，告示上寫了，「從這個框裡看到的計程車都是違停喔」。