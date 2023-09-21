窗前活春宮！情侶交疊親熱照瘋傳 網笑：沒看過這麼大隻的壁虎

進行親密行為時別讓人看到是常識吧？近日香港及臺灣社交網站瘋傳另1張窗前「活春宮」照片，顯示2名男子在大廈單位窗前疑似進行性行為，面向街上的巨大窗戶沒有任何遮擋，途人或街坊均可看到。網友斥有關行為令人尷尬且犯法，怒問：「拉回窗簾好難嗎？」

不過，《香港01》翻查網上資料，有關照片於2022年6月已在網上流傳，在越南及東南亞地區的社交網站率先出現，其後再於多個國家的Twitter瘋傳，繼而轉到香港社交網站廣傳，而近日又再被翻出瘋傳，更形容「從來沒看過這麼大隻的壁虎！」，引來網友心領神會，但事發地點相信並非香港。

網上流傳的照片拍攝於私人住宅，大廈單位設有陽臺，外牆簇新。由於照片看到疑似種植於地面的植物，故相信事發位置屬低層單位，2名相信是男子赤裸趴在窗前，身體靠近對著街外有所動作，疑正進行性行為。由於屋內燈光全開，途人經過時只要抬頭就能望到活春宮的一幕，有人拍下照片後被瘋傳。

有關照片約於上周初在越南等地的社交網站率先流傳，其後再於多個國家的Twitter瘋傳，相信事發地點並非香港。（網上圖片）

網友指雖然事發地點在屋內，但途人可以清楚看到不雅場面，實在令人尷尬，「屋苑肯定有小朋友，看到也不知道怎麼解釋好」。有人則猜測，室內開燈後玻璃可能會像鏡子般反映到屋內情況，令人不察覺其實街外可看到屋內情況，「說到底，還是拉回好窗簾！」

雖然事發地點應並非香港，但執業大律師陸偉雄早前接受《香港01》查詢時表示，以香港法例而言，在「公眾可見」地方性交，即屬公眾地方的猥褻行為，最高可罰款2000元及監禁6個月;而拍片或拍照後公開發佈，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》，最高可判罰款100萬及監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》