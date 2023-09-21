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640億彩券得主瘋狂買3豪宅愈買愈大間！理財專家也搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
美國樂透「威力球」（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元（約新台幣640億元），最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。法新社
美國樂透「威力球」（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元（約新台幣640億元），最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。法新社

美國一名20億美元(約台幣640億)的彩券中獎人埃德溫·卡斯特羅（Edwin Castro），最近喜歡從自己的不同豪宅角度來欣賞洛杉磯。他去年11月在一家美孚加油站購買了中獎的威力球(Power Ball)彩券後，人生一夕翻盤，現年32歲的埃德溫在今(2023)年2月現身領走獎金，便在洛杉磯好萊塢明星宅邸附近瘋狂置產，如今已有3棟洛杉磯豪宅的他，讓一名理財專家評論他的中獎理財策略，簡直是犯了對財富規畫的嚴重錯誤。

埃德溫領取稅後的中獎獎金後，便前往好萊塢山(Hollywood Hills) 買下一棟價值2550萬美元(約台幣8.1億)的三層式豪宅，其中包括了5間臥室、6間浴室、1間遊戲室、酒窖、家庭電影院、吧台、健身房、冷水池、蒸汽淋浴和桑拿室，與李奧納多·迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、達柯塔強生（Dakota Johnson）和美國歌手雅瑞安娜·格蘭德(Ariana Grande)等知名明星當鄰居。

數周後，埃德溫又花費400萬美元(約台幣1.2億)，在同樣位於加州的家鄉買下一棟日式風格的房子。爾後又在9月買下價值4700萬美元(約台幣15億)的超級豪宅，比第一間購入的明星級豪宅更加豪華，包括有7間臥室、11間浴室、無邊泳池、錦鯉池、香檳房、酒窖、家庭影院，並可欣賞洛杉磯城市的天際線景觀。根據《紐約郵報》4月報導，埃德溫也花了25萬美元(約台幣800萬)購入一輛古董保時捷911。

《財富》雜誌報導稱，富國銀行財富規劃總經理愛米莉·歐文 (Emily Irwin)表示，如果人生突然中了巨額彩券，務必先冷靜下來，千萬不要將中獎彩金都拿去買豪宅和法拉利，也不要花光現金。建議可以先償還現有貸款後，再來做下一步的理財規畫。愛米莉甚至建議，不要辭掉工作，也不要在生活上有任何巨大的改變。

另一名理財專家保羅·卡格勒(Paul Karger)同樣建議，巨額彩券中獎人宜先等候半年到一年的冷靜期，再來做重大的購買決定。保羅說：「看過客戶在偏僻的地方買了豪宅，但發現不會經常居住，最後反而變成財務重擔，需要好幾年的時間才能脫手。」且豪宅維護也需要成本，約在房屋總價的1%至4%，埃德溫的洛杉磯豪宅，估計每年至少花費25.5萬美元甚至超過100萬美元來維護房屋。

理財專家愛米麗還認為，埃德溫不只在獎金的使用上規畫錯誤，他選擇一次領取全額獎金更是不智之舉，儘管仍有超過90％的中獎者會選擇一次領走，因為這樣等同放棄了分作30年領取年金的較高利率優惠。

由於加州法律要求公開彩券中獎人的姓名，埃德溫雖發表一份聲明，但拒絕出席官方的彩券中獎記者會。加州彩券總監阿爾瓦·強森 (Alva Johnson)表示，埃德溫希望「在很大程度上維護自己的隱私」。

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