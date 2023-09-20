代替親哥扮生日派對小丑！妻子舉動洩「綠光真相」 全家竟隱瞞他一人

被信任的妻子劈腿，甚至對象是親哥哥，是什麼感受？日前一名外國男子控訴，他的哥哥本來要在自己兒子生日派對扮演小丑，沒想到突然病倒，他欣然答應代替扮小丑給姪子驚喜，結果在派對中，卻發現妻子一個「越線舉動」，讓他驚覺被自己親哥和妻子戴綠帽。

綜合外媒報導，傑克（Jake）答應生病哥哥的請求，在所有家族親戚都不知情的情況下，在姪子的生日派對打扮成小丑。當派對開始時，傑克妻子竟走過來親密撫摸他，「當她走到我身邊時，開始撫摸我，並叫著我哥哥的名字」，傑克當場被震驚，立刻摘下小丑面具和妻子對質，妻子也被嚇到語無倫次。

面對妻子和親哥出軌，傑克感到巨大的背叛感，馬上離開派對要開車離開，他的妻子也追上來解釋一切真相，並承認自己確實和傑克哥哥外遇一段時間。事後憤怒的傑克告知其他家族成員，要向哥哥理論時，竟然發現全家人都知情妻子和哥哥出軌，卻選擇隱瞞他一個人，「我質問了我的哥哥和家人，他們都知道這件事」，令傑克受到重大打擊，後來也和妻子離婚了。

這段真實版的「狗血家庭劇」近日也在澳洲廣播節目被揭露，許多聽眾都為傑克抱不平，「天哪，這太可怕了」、「家人都知道這個事實可能更糟糕」、「我會拋棄家族每一個人」。