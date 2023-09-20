聽新聞
test
0:00 / 0:00
家裡沒錢！女兒上學需要筆電 妻含淚典當夫送金手鐲 結局暖心
天下間的父母永遠都是無私地奉獻給子女！馬來西亞有位母親因為經濟拮据，決定典當丈夫在結婚紀念日時送給她的金手鐲，以購買一部手提電腦供女兒學習。雖然她非常不捨，中途一度落淚，但表示為了孩子不介意犧牲。而電子產品店老闆得知手鐲意義重大後，提議可讓對方每月分期付款，毋須典當手鐲，片段令網友動容。
馬媒報導，有售賣電子產品的店主於TikTok分享短片，顯示她日前接待一名婦人，對方進店時先表示希望為其女兒購買一部手提電腦學習，並詢問大概價格以及付款方式等。無奈經濟拮据的她只好拿1隻金手鐲去典當，途中她還忍不住落淚，向店主表示手鐲其實有著極大意義和價值，因為是她丈夫在結婚紀念日時送的禮物。
雖然手鐲如此貴珍，但這位母親表明不介意犧牲，相信假以時日有經濟能力定能重新購買別的手鐲。店主知道手鐲意義重大後，不忍對方拿去典當，提議可讓對方以每月分期付款方式購買電腦。
不少網友看完短片都非常感動，紛紛感歎母愛的偉大，「我們（母親）必須做出犧牲，重要的是孩子的教育」、「這就是為什麼當我成為母親時，儘管孩子從不提出要求，我仍願意為孩子努力工作」；亦有人藉此提醒子女應時刻記得孝順父母。
延伸閱讀：
愛女出嫁爸爸只能坐親友桌 背後故事有洋蔥 網民哭：最偉大父親
父愛偉大！父幫買鞋替換 女兒尾隨見「心酸一幕」淚崩：很心疼…
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言