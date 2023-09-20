恐怖滅門慘案！一家四口全被槍殺 連3隻小狗都不放過

美國發生恐怖滅門慘案，伊利諾伊州芝加哥郊區1處住宅，父母、孩子一家四口全遭槍殺，連他們飼養的3隻小狗都一同喪命。警方初步排除父母殺害小孩後自殺可能，正朝謀殺案方向調查。而鄰居透露這家人更多背景，形容他們是「好人」，直指事件可怕，「太悲傷了……他們都是好人」。

綜合外媒報導，事發周日（9月17日）晚上8時許，警方接報到場，發現一家四口屍體，包括父親阿爾貝托（Alberto Rolon）、母親佐拉伊達（Zoraida Bartolomei），以及2名年幼孩子。另屋內飼養的3隻小狗，同樣被槍殺。

警方指出，由於其中1名死者當日早上沒有上班，也沒有回覆訊息，其他家人擔心出事報警求助，推測這4人於上周六（9月16日）晚上9時至周日（9月17日）凌晨5時間遇害。警方初步排除父母殺害小孩後自殺可能，正朝謀殺案方向調查。

鄰居事後向媒體透露這家人更多背景，指父母會在外面院子工作，他們會揮手打招呼，又形容他們是好人，從未為鄰居帶來困擾，「他們一家人努力成為好鄰居……這太悲傷了，他們都是好人」，期望警方盡快找出凶手。

事發周日（9月17日）晚上8時許，警方接報到場，發現一家四口屍體陳屍家中。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》