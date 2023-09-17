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勵志大翻身！他見新來副總裁好眼熟 原來是10年前「漁村長大」實習同事

香港01／ 撰文／桃樂斯
大馬有男生出身漁村，家境並不富裕，所以實習期間非常努力加班學習，多年後更搖身一變成為舊同事現職公司的副總裁，非常勵志。情境示意圖。圖／Ingimage
大馬有男生出身漁村，家境並不富裕，所以實習期間非常努力加班學習，多年後更搖身一變成為舊同事現職公司的副總裁，非常勵志。情境示意圖。圖／Ingimage

只要願意付出努力，沒有什麼是不可能！日前馬來西亞有打工仔分享他舊同事兼現任公司副總裁的勵志經歷，指對方生於漁村，家境並不富裕，但其父母咬緊牙關供他讀大學，所以他實習期間非常努力，常常加班，成為最後離開公司的人。多年後對方搖身一變成為副總裁，在新公司遇見對方，並以此勵志經歷勸勉他人必須努力奮鬥，「難走的路，從不擁擠；難做的事，必有所得」。

該上班族在facebook專頁「大馬資訊網」發文，分享20年前的某天，當時任職的公司來了位實習生，他幾乎每天都是最後離開公司的人。原PO好奇詢問對方「實習生沒有加班費，為什麼你不準時下班？」對方表示他是在漁村長大，父母省吃儉用就是為了讓他到新加坡上大學，所以他要努力學習，多做些工作，「這將有益於我自己，並且會在將來進入職場時提供幫助」。

原PO表示當下覺得這位年輕人非常懂事，而為期三個月的實習很快結束，對方離開公司回到校園，彼此沒有再見面，而原PO後來亦換了幾份工作。直至近日，原PO任職公司有位亞太區高級副總裁到來，對方第二天便到原PO辦公室，詢問他2003年是否在某公司工作過，原PO回道「是」，對方續稱早就覺得他很眼熟，終於想起原來他們曾在同一家公司工作。

原PO感歎，原來那位懂事的實習生就是如今的副總裁，對方不只職位比他高，還是公司亞太區的第二號人物，其父母依然健在，故相信他們一定非常欣慰。

原PO希望透過分享副總裁勵志的經歷，勸勉正在努力奮鬥的人要繼續加油，努力一定會有回報，因為「難走的路，從不擁擠；難做的事，必有所得」。

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文章授權轉載自《香港01》

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