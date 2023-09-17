定期存款全消失？ 女子報警驚揭錢被轉「這處」

銀行定期存款竟突然「消失」？馬來西亞1名39歲女子在公司戶口開設的銀行帳戶存入3.5萬令吉（約23.8萬新台幣）做定期。但定期存款到期後，她竟發現戶口「清零」，3.5萬令吉本金「全數消失」，銀行更稱該戶口已關閉。女子情急下報警求助，幾經查核才發現款項竟被轉到另一戶口，她崩潰得直斥銀行草率。

綜合當地媒體報導，來自馬來西亞雪州莎阿南的39歲謝姓女子，早前在公司戶口存入3.5萬令吉（約23.8萬新台幣）做定期存款，並且每個月都收到利息。該筆定期存款於今年8月28日到期，然而謝女8月30日用手機應用程式檢查，竟發現戶口內的3.5萬令吉本金「清零」。

定期存款本金突然「消失」，謝女急忙向銀行查詢，銀行行員卻指其定期存款戶口已被「關閉」，有關款項已匯入其銀行戶口。不過，謝女再次檢查戶口，卻都沒看到相關紀錄，行員則請她查看月結單，卸責的態度令她相當不滿，「他們（銀行行員）一直叫我檢查月結單，但我查不到，而他們竟然叫我付錢向銀行申請，為何他們不直接在系統驗查？」

謝女稱，自己因為此事多次聯絡銀行，並向銀行展示所有相關應用程式及網站紀錄，卻被當「人肉足球」踢來踢去。事件沒有解決，她情急下只好報警求助，沒料到迎來驚人真相──原來銀行擅自把其公司戶口的定期存款本金，存入謝女的私人戶口，「最終我無意中發現，私人戶頭無端端多了一筆錢，細查下就是那筆『消失』的款項」。

雖然找回定期存款本金，但謝女批評銀行處事草率，不應把公司戶口登記的定期存款，轉入私人戶口，銀行則回應是技術問題。

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文章授權轉載自《香港01》