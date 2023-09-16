快訊

興大再搶進學士後中醫系 365總額下殺到誰的招生名額？

彰化工人挖到未爆彈直接「徒手送派出所」 警民緊急撤離

影／柯文哲新竹老家今自拆違建 5樓加蓋鐵皮內部曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天兵爸媽！嬰兒護欄塞入自助洗衣機 泡沫碎玻璃狂噴嚇死人

香港01／ 李納德
嬰兒護欄甩動時洗衣機玻璃門爆裂，護欄露出機外。（fb影片截圖）
嬰兒護欄甩動時洗衣機玻璃門爆裂，護欄露出機外。（fb影片截圖）

新加坡近日有數段洗衣店影片在網上瘋傳，一對夫婦竟然將嬰兒護欄塞入洗衣店自助洗衣機內，導致玻璃門爆裂，護欄飛出甩動，不停噴泡，碎玻璃亂飛，現場一地肥皂水。有民眾聽到玻璃爆裂聲入店查看並拍片，稱當事丈夫試圖拉出護欄及關閉電源均失敗，幸好無人受傷。目擊者指發生事件後即致電自助洗衣店老闆前來處理，而當事人表示會和老闆商討賠償問題。網友好奇這對夫妻為何會放護欄入洗衣機清洗，又指看影片時也覺驚險，「我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。

有新加坡民眾日前在社交平台，上傳數段洗衣機爆玻璃影片。原po指她經過洗衣店聽到玻璃爆裂聲，入內查看即見到滿地肥皂水，洗衣機正在甩動，裏面的物件一直轉動無法停下，又傳出碎玻璃聲音，不停噴泡、碎玻璃碎。幸好當時是吃飯時間，店內人不多，直指萬一顧客坐在店內，恐怕會被飛出的碎玻璃割傷。

影片所見，洗衣機玻璃門已爆裂，裏面的嬰兒護欄凸出來不停旋轉，亦能聽到玻璃攪動的聲音，有在場人士稱「嚇死人了」。一開始圍觀民眾以為是那對夫婦將嬰兒車塞入洗衣機清洗，後來當事夫妻見到原po拍影片，便走過來說不可拍攝放上網。原po在夫婦面前，將拍到對方臉孔的片段刪除，又指現場有閉路電視，拍到當事丈夫試圖拉出洗衣機內物品及關電源，但均失敗。

原po諷刺當事人原本在旁裝沒事，「根本沒人會知道是哪一個腦袋進水的人，會把有金屬的物品進去洗衣機」，直到當事人出聲要求她刪影片，所有人才知道那位人妻就是當事人。原po和她理論的過程中，當事人妻表示她放進去的是嬰兒護欄而非嬰兒車，形容兩夫婦「說得一口流利的新加坡式英語」、「看起來都是受過教育一副聰明人的樣子」，結果只會強辭奪理。

有網友問為何在場的人不去關機，原po解釋，當時店內只有幾個長者，滿地肥皂水容易滑倒，她又帶住小孩怕會漏電，故只能任由洗衣機繼續甩嬰兒護欄。原po後來抱怨，稱有人指責她小事化大，但她強調發文是想提醒大家別將硬物放入洗衣機，指玻璃破裂後從洗衣機甩出來非常危險，「幾乎變成殺人武器」。

原po向外媒透露，事發於新加坡，她發現事件隨即致電洗衣店老闆，老闆說會趕去現場，並要求她提供影片，但她還沒有等到老闆來便離開，而當事夫婦則稱會和老闆商討賠償問題。

網友慨嘆「受過教育不代表有腦」、「那個東西可以放進去洗的咩」，又力挺原po公開影片的做法，認為該對夫婦亂洗東西太危險，「看影片我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。不過部份人卻錯重點，笑指部份嬰兒護欄被甩出來時，「我以為貞子跑出來了」。

延伸閱讀：

無私隱？新加坡會展設中性廁所　網民憂存安全隱患　背後原因曝光

感冒無睇醫生淨食藥　被取消病假變無薪　職場新人呻：這樣對嗎

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女律師反對出售豪宅遭夫勒斃！「屋內藏屍」還開放看房繼續賣

印度發生1宗賣豪宅殺妻案。1名抗癌女律師因反對丈夫出售市值4.5億盧比（1.73億新台幣）的自住豪宅，夫婦因而發生爭執，丈夫涉嫌毆打妻子並將她勒死，繼而將遺體放在浴室，然後若無其事將單位展示給地產經銷商，試圖繼續賣房，甚至計劃潛逃到英國。家屬因無法與死者取得聯絡，認為情況有異，於是報警。警方到單位調查後發現遺體，卻不見疑犯去向，於是一直追查其下落。警方經調查後揭發疑犯近在眼前，竟是匿藏在豪宅內面積不多於25方呎的儲藏室內長達10小時，最終將他拘捕。

天兵爸媽！嬰兒護欄塞入自助洗衣機 泡沫碎玻璃狂噴嚇死人

新加坡近日有數段洗衣店影片在網上瘋傳，一對夫婦竟然將嬰兒護欄塞入洗衣店自助洗衣機內，導致玻璃門爆裂，護欄飛出甩動，不停噴泡，碎玻璃亂飛，現場一地肥皂水。有民眾聽到玻璃爆裂聲入店查看並拍片，稱當事丈夫試圖拉出護欄及關閉電源均失敗，幸好無人受傷。目擊者指發生事件後即致電自助洗衣店老闆前來處理，而當事人表示會和老闆商討賠償問題。網友好奇這對夫妻為何會放護欄入洗衣機清洗，又指看影片時也覺驚險，「我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。

唯一的足球經驗是電玩！有錢老爹砸近70萬 讓兒進職業球隊上場10分鐘

SPORTbible與太陽報14日報導，捷克足球丙級聯賽的拉貝河畔烏斯季足球會（FK Usti nad Labem）近日...

夫妻機上廁所內「激情連結」 空少開門又被關上 乘客鼓噪喊叫

一名男性空服員將機上廁所門用力打開，竟驚見狹小的廁所內有一對夫婦正在做愛做的事，空服員目睹這個令人吃驚的畫面後，又將門關上，機上乘客似乎也有人發現此事而群起鼓噪

以為訂到高級飯店期待開趴 日男到場見「雜草空屋」驚覺被騙

現代外出旅遊之前，都可以在網路上，找到許多旅館、飯店的官網，或者是訂房網站，可以事先預約好理想的房子。然而近來在日本，卻出現越來越多了訂了旅館，但到場之後才發現現場根本沒有東西的詐騙案件，讓許多旅客叫苦連天。

男一次娶7女「含一對姐妹」 發豪語：我還年輕還會再娶

烏干達男子在本月10日迎娶了七位妻子，其中甚至包括一對姐妹，創下烏干達的紀錄。他為七位妻子各自買了一台汽車作為新婚禮物，他強調，自己還年輕，未來還會繼續娶妻，這場婚禮並不是結束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦