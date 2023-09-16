天兵爸媽！嬰兒護欄塞入自助洗衣機 泡沫碎玻璃狂噴嚇死人

新加坡近日有數段洗衣店影片在網上瘋傳，一對夫婦竟然將嬰兒護欄塞入洗衣店自助洗衣機內，導致玻璃門爆裂，護欄飛出甩動，不停噴泡，碎玻璃亂飛，現場一地肥皂水。有民眾聽到玻璃爆裂聲入店查看並拍片，稱當事丈夫試圖拉出護欄及關閉電源均失敗，幸好無人受傷。目擊者指發生事件後即致電自助洗衣店老闆前來處理，而當事人表示會和老闆商討賠償問題。網友好奇這對夫妻為何會放護欄入洗衣機清洗，又指看影片時也覺驚險，「我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。

有新加坡民眾日前在社交平台，上傳數段洗衣機爆玻璃影片。原po指她經過洗衣店聽到玻璃爆裂聲，入內查看即見到滿地肥皂水，洗衣機正在甩動，裏面的物件一直轉動無法停下，又傳出碎玻璃聲音，不停噴泡、碎玻璃碎。幸好當時是吃飯時間，店內人不多，直指萬一顧客坐在店內，恐怕會被飛出的碎玻璃割傷。

影片所見，洗衣機玻璃門已爆裂，裏面的嬰兒護欄凸出來不停旋轉，亦能聽到玻璃攪動的聲音，有在場人士稱「嚇死人了」。一開始圍觀民眾以為是那對夫婦將嬰兒車塞入洗衣機清洗，後來當事夫妻見到原po拍影片，便走過來說不可拍攝放上網。原po在夫婦面前，將拍到對方臉孔的片段刪除，又指現場有閉路電視，拍到當事丈夫試圖拉出洗衣機內物品及關電源，但均失敗。

原po諷刺當事人原本在旁裝沒事，「根本沒人會知道是哪一個腦袋進水的人，會把有金屬的物品進去洗衣機」，直到當事人出聲要求她刪影片，所有人才知道那位人妻就是當事人。原po和她理論的過程中，當事人妻表示她放進去的是嬰兒護欄而非嬰兒車，形容兩夫婦「說得一口流利的新加坡式英語」、「看起來都是受過教育一副聰明人的樣子」，結果只會強辭奪理。

有網友問為何在場的人不去關機，原po解釋，當時店內只有幾個長者，滿地肥皂水容易滑倒，她又帶住小孩怕會漏電，故只能任由洗衣機繼續甩嬰兒護欄。原po後來抱怨，稱有人指責她小事化大，但她強調發文是想提醒大家別將硬物放入洗衣機，指玻璃破裂後從洗衣機甩出來非常危險，「幾乎變成殺人武器」。

原po向外媒透露，事發於新加坡，她發現事件隨即致電洗衣店老闆，老闆說會趕去現場，並要求她提供影片，但她還沒有等到老闆來便離開，而當事夫婦則稱會和老闆商討賠償問題。

網友慨嘆「受過教育不代表有腦」、「那個東西可以放進去洗的咩」，又力挺原po公開影片的做法，認為該對夫婦亂洗東西太危險，「看影片我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。不過部份人卻錯重點，笑指部份嬰兒護欄被甩出來時，「我以為貞子跑出來了」。

延伸閱讀：

無私隱？新加坡會展設中性廁所 網民憂存安全隱患 背後原因曝光

感冒無睇醫生淨食藥 被取消病假變無薪 職場新人呻：這樣對嗎

文章授權轉載自《香港01》