快訊

蘋果iPhone 15太貴改買iPhone 14 Pro被勸阻！網曝最大缺點：用1年就後悔

5個月前才慶結婚27周年 「金鋼狼」休傑克曼拋離婚震撼彈結束姊弟戀婚姻！

女律師反對出售豪宅遭夫勒斃！「屋內藏屍」還開放看房繼續賣

香港01／ 田中貴
大批警員在案發豪宅調查。（影片截圖）
大批警員在案發豪宅調查。（影片截圖）

印度發生1宗賣豪宅殺妻案。1名抗癌女律師因反對丈夫出售市值4.5億盧比（1.73億新台幣）的自住豪宅，夫婦因而發生爭執，丈夫涉嫌毆打妻子並將她勒死，繼而將遺體放在浴室，然後若無其事將單位展示給地產經銷商，試圖繼續賣房，甚至計劃潛逃到英國。

家屬因無法與死者取得聯絡，認為情況有異，於是報警。警方到單位調查後發現遺體，卻不見疑犯去向，於是一直追查其下落。警方經調查後揭發疑犯近在眼前，竟是匿藏在豪宅內面積不多於25方呎的儲藏室內長達10小時，最終將他拘捕。

據悉，61歲法院律師雷努（Renu Sinha）生前罹癌，案發前1個月才康復，她和丈夫尼廷（Nitin Nath Sinha）住在諾伊達北方邦第30區的一棟雙層豪宅，佔地超過84坪，大約有10個房間，單位有1個面積不多於5呎乘5呎，即25方呎(約0.7坪)的儲藏室，位於2樓，與另1間房相連，近乎沒有使用過。夫婦育有1名兒子，兒子案發前身處美國，至於尼廷曾在印度政府機構工作，案發前已經退休，他一直持有英國護照。

女律師雷努因反對賣房，懷疑因而遭丈夫殺害。（網上圖片）
女律師雷努因反對賣房，懷疑因而遭丈夫殺害。（網上圖片）

早前雷努家人發現她失去聯絡，於本月10日報警求助，警方即時前往其住家調查，結果在浴室發現女死者遺體，頭臉有傷痕，但丈夫尼廷則不知去向，認為他與案件有關，遂列作嫌疑人展開追捕，並循其手機訊號和現場一帶閉路電視片段紀錄追查其行蹤，甚至出動警犬協助調查。警員同時相信尼廷計劃潛逃到英國，已經通知出入境部門多加留意。至本月11日，警方發現尼廷根本沒有離開豪宅，搜查後發現他匿藏在儲藏室內，時間長達10小時，當場將他拘捕。

據了解，似乎是嫌犯打算賣房，但妻子並不同意，夫婦於本月10日早上發生口角，有人先毆打妻子，繼而將她勒死，並將遺體放在浴室。

警方交代案情指，嫌犯一直想出售自住豪宅，甚至有買家願意以4.5億盧比天價（1.73億新台幣）購買，且已預繳550萬盧比（211萬新台幣），但死者不同意。案發當日中午疑犯殺人後，更扮作若無其事將豪宅展示給1名房地產經銷商，試圖繼續出售單位。警方目前已拘捕尼廷並檢走其護照，又取走他與死者的手機作進一步調查。

延伸閱讀：

人夫疑妻出軌男鄰居　將2包老鼠藥投粥欲殺妻　2原因唔食都知有毒

恐怖倫常慘案｜內地男暴怒殺妻兒　再割腕獲救　調查揭心酸內情

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女律師反對出售豪宅遭夫勒斃！「屋內藏屍」還開放看房繼續賣

印度發生1宗賣豪宅殺妻案。1名抗癌女律師因反對丈夫出售市值4.5億盧比（1.73億新台幣）的自住豪宅，夫婦因而發生爭執，丈夫涉嫌毆打妻子並將她勒死，繼而將遺體放在浴室，然後若無其事將單位展示給地產經銷商，試圖繼續賣房，甚至計劃潛逃到英國。家屬因無法與死者取得聯絡，認為情況有異，於是報警。警方到單位調查後發現遺體，卻不見疑犯去向，於是一直追查其下落。警方經調查後揭發疑犯近在眼前，竟是匿藏在豪宅內面積不多於25方呎的儲藏室內長達10小時，最終將他拘捕。

唯一的足球經驗是電玩！有錢老爹砸近70萬 讓兒進職業球隊上場10分鐘

SPORTbible與太陽報14日報導，捷克足球丙級聯賽的拉貝河畔烏斯季足球會（FK Usti nad Labem）近日...

夫妻機上廁所內「激情連結」 空少開門又被關上 乘客鼓噪喊叫

一名男性空服員將機上廁所門用力打開，竟驚見狹小的廁所內有一對夫婦正在做愛做的事，空服員目睹這個令人吃驚的畫面後，又將門關上，機上乘客似乎也有人發現此事而群起鼓噪

以為訂到高級飯店期待開趴 日男到場見「雜草空屋」驚覺被騙

現代外出旅遊之前，都可以在網路上，找到許多旅館、飯店的官網，或者是訂房網站，可以事先預約好理想的房子。然而近來在日本，卻出現越來越多了訂了旅館，但到場之後才發現現場根本沒有東西的詐騙案件，讓許多旅客叫苦連天。

男一次娶7女「含一對姐妹」 發豪語：我還年輕還會再娶

烏干達男子在本月10日迎娶了七位妻子，其中甚至包括一對姐妹，創下烏干達的紀錄。他為七位妻子各自買了一台汽車作為新婚禮物，他強調，自己還年輕，未來還會繼續娶妻，這場婚禮並不是結束。

倫常慘案！父放火欲燒死1家5口 11歲女跳窗倖存 法醫揭心痛內幕

美國西雅圖發生駭人倫常慘案！父親故意將1家5口鎖在屋內，繼而放火燒死全家，大火迅速猛烈吞噬大屋，其中11歲女兒奮力破窗，從2樓窗戶跳下才能逃出生天，並向鄰居求救。可惜事件中她的父母、2名弟妹及1隻狗全都葬身火海，少女成為幸存者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦