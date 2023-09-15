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倫常慘案！父放火欲燒死1家5口 11歲女跳窗倖存 法醫揭心痛內幕

香港01／ 撰文：喬納森
48歲父親拉古薩（Salvatore Ragusa）殺死妻子後，再放火欲與3名子女同歸於盡。（Facebook Seattle Fire Department）
48歲父親拉古薩（Salvatore Ragusa）殺死妻子後，再放火欲與3名子女同歸於盡。（Facebook Seattle Fire Department）

美國西雅圖發生駭人倫常慘案！父親故意將1家5口鎖在屋內，繼而放火燒死全家，大火迅速猛烈吞噬大屋，其中11歲女兒奮力破窗，從2樓窗戶跳下才能逃出生天，並向鄰居求救。可惜事件中她的父母、2名弟妹及1隻狗全都葬身火海，少女成為幸存者。

少女的姨母表示少女的父親有精神分裂症，卻抗拒醫治，想不到終釀成悲劇。法醫其後驗屍揭發母親死前身體多處遭利器攻擊重傷死亡，2名弟妹則被濃煙焗死，3人被判死於他殺，而放火的父親則為自殺。網民早前替頓成孤兒的少女舉行籌款，替她籌措醫療和教育費用，目前已籌得7萬多美元（約223.6萬台幣）。

綜合外媒報道，慘劇發生於7月2日，美國西雅圖沃靈福德（Wallingford）1間大屋突然發生火警，火勢猛烈不止，11歲的露露（Lulu Ragusa）奮力破窗，從5米高的2樓窗戶跳下逃生，向鄰居求救以協助她報警。

火勢瞬間將大屋吞噬，其後警方接報到場試圖破門，但發現大門被人反鎖，消防員撲息火種後，在屋內發現有4具屍體，包括露露的40歲母親斯圖爾特（Lana Stewart）及48歲父親拉古薩（Salvatore Ragusa），4個月大妹妹瓦倫蒂娜（Valentina Ragusa）及7歲弟弟賽巴斯蒂亞諾（Sebastiano "Seb" Ragusa），就連家中愛犬蘿西（Rosie）也未能幸免，全部葬身火海。

撲息大火後，屋內有5具屍體，包括露露的父母及2名弟妹以及愛犬。（Facebook Seattle Fire Department）

法醫驗屍結果顯示，露露的母親斯圖爾特被利器攻擊致重傷，身上出現多處傷口，而妹妹瓦倫蒂娜及弟弟賽巴斯蒂亞諾則被濃煙焗死，因此認為3人屬他殺，而露露的父親拉古薩則為自殺。

而妻子斯圖爾特的姐姐表示拉古薩患有精神分裂症多年，並有惡化跡象，但他卻拒絕醫治。自2019年開始騷擾妻子及子女，多次鬧事及以自殺要脅家人，讓他們一家活在惶恐之中。她續指斯圖爾特曾考慮帶孩子離開丈夫，可是一直沒有勇氣實行，而露露跳窗求救也是為了想救出年幼的弟妹，並向外求援。

露露成為事件中的唯一幸存者，卻慘變成孤兒，她現正等待被領養。網民早前在網上替露露籌款，用作給她醫療和接受教育的費用，目前已籌得7萬多美元（約223.6萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 西雅圖 鄰居 父母

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