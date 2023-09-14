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一見鍾情跟蹤男子 她背下對方所有喜好成功嫁給對方

聯合新聞網／ 綜合報導
艾蜜莉靠著跟蹤和混入對方生活，成功跟暗戀對象結婚。示意圖，非當事人。圖／ingimage
艾蜜莉靠著跟蹤和混入對方生活，成功跟暗戀對象結婚。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女子對一名男子一見鍾情，為了獲得對方的青睞開始瘋狂跟蹤對方，記得他的日常喜好，最後更成功跟對方交往結婚

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子艾蜜莉（Emily，假名）在知名論壇Reddit上發文，說自己在14歲那年看到丈夫班（Ben，假名）就對他一見鍾情，於是便用各種方法想跟對方「更靠近」。

艾蜜莉透過社群媒體找到班的地址，發現班的弟弟跟自己念同一所學校，於是開始跟弟弟套關係變成朋友。跟弟弟變成朋友後，艾蜜莉很常跟班的弟弟和媽媽相處，藉此了解班的喜好。

她知道班交過幾個女友、最喜歡什麼食物、最討厭什麼東西，慢慢的也跟班成為朋友。後來班到紐約工作，艾蜜莉也跟著追到紐約讀大學，兩人開始交往，在大學畢業後結為夫妻。

如今兩人已經認識10年，艾蜜莉決定向丈夫坦承自己「追愛的故事」，沒想到對方卻嚇壞了。班開始哭了起來，質問艾蜜莉這段關係是不是「按著她的喜好」一步步設計的。班告訴艾蜜莉自己要去住飯店，但其實卻是回家告訴家人事實，並表示自己想要離婚，認為艾蜜莉是神經病。

艾蜜莉發文求助網友，表示自己鼓起勇氣向丈夫坦承事實，沒想到卻面臨「被離婚」的命運，詢問網友的意見。不少網友都認為艾蜜莉的作法太過分，有網友說認為她如果真的愛丈夫，應該把這個秘密帶進墳墓，也有網友認為整整十年都為了另一個男人而活真的太可怕了。

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