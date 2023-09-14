快訊

日職／日本肯德基恭喜阪神封王 呼籲別拋肯德基爺爺

民眾黨指受「政治因素」才終止委任服務 勤業眾信晚間回應了

影／近視是「身心靈問題」？ 她自稱心靈大師能「治好」近視

聯合新聞網／ 綜合報導
洛特斯宣稱視力問題跟「身心靈」有關，是能夠「治癒」的。圖擷自紐約郵報
洛特斯宣稱視力問題跟「身心靈」有關，是能夠「治癒」的。圖擷自紐約郵報

加拿大一名網紅聲稱自己是心靈大師，在影片中表示任何需要戴眼鏡的視力問題都是「身心靈問題」，可以靠著她開的身心靈課程「治癒」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，加拿大網紅洛特斯（Samantha Lotus）聲稱自己是「大師」，能夠照顧粉絲的身心靈健康。近日她在社群媒體上po了一部影片，指出人被醫生診斷有視力問題需要戴眼鏡「其實是個謊言」。

由於影片引發爭議，洛特斯已經將影片刪除，不過在影片中她聲稱視力問題是「心理、情緒、精神或生理上的問題」，更堅稱不管是什麼樣的視力問題「都可以治癒」。

洛特斯開設了一門身心靈課程，每個學員收費11美元（約350元台幣）。有名網友為了想踢翻她的騙局參與這門課程，發現洛特斯宣稱視力問題是「靈性不平衡」造成的。該網友表示，雖然洛特斯在課程中有提到視力問題與醫學之間的關係，但卻說這些「只是醫師診斷，不是根本的原因」。

@mallorysthoughts

#stitch with @Dr. Siyab, MD | Heart doc #greenscreen I paid $11 to take the Vision Healing Masterclass so you dont’ have to 🐍🐍🐍 #wellness #vision #fyp

♬ original sound - mallorysthoughts

不僅如此，她還在課程中表示，學員可以透過「排毒」跟「清理細胞」改變眼珠的顏色，更拿出自己代言的精油，要學生塗抹在眼睛周圍。洛特斯強調，自己並不是要大家摘掉眼鏡就去開車，但是學員只要在靈性、精神和情緒穩定上更努力，就能治癒視力問題。

美國眼科學會發言人斯塔爾（Christopher Starr）表示，認為戴眼鏡會影響視力完全是迷思，根本沒有任何科學證據能證明戴眼鏡或隱形眼鏡會造成視力惡化。他也提到，老花眼是很正常的老化症狀，不可能透過精油或瑜珈治癒。

近視 眼鏡 老花

延伸閱讀

拍照pose洩年齡？內行從「這些動作」判斷是否為Z世代 網驚：好準

超噁！少年偕友挑戰雲霄飛車 慘遭「吐整臉」過程全都錄

男子動手殺人時還撥語音信箱留言 音檔成定罪鐵證判85年

對12歲男學生下手性侵 38歲人妻老師辯稱「僅有不當往來」

相關新聞

一見鍾情跟蹤男子 她背下對方所有喜好成功嫁給對方

國外一名女子對一名男子一見鍾情，為了獲得對方的青睞開始瘋狂跟蹤對方，記得他的日常喜好，最後更成功跟對方交往結婚。

影／近視是「身心靈問題」？ 她自稱心靈大師能「治好」近視

加拿大一名網紅聲稱自己是心靈大師，在影片中表示任何需要戴眼鏡的視力問題都是「身心靈問題」，可以靠著她開的身心靈課程「治癒」。

全車「警告包膜」！奧客沒消費還占車位 店員祭火爆制裁成奇觀

許多餐廳、賣場都會設置專屬停車場，讓開車的民眾可以更便利地消費，但不時有不花錢卻霸占車位的車主出現，讓員工們傷透腦筋。日前，日本連鎖餐廳SUKIYA（すき家）傳出停車糾紛，一名車主未在店內消費，卻占用車位近12個小時...

印尼新娘結婚當天「新郎人間蒸發」 急找準公公代打完成婚禮

結婚是終身大事，而象徵結為連理的婚禮，更是必須好好舉辦，可以簡單但不能隨便，否則日後夫妻間想起來，難免會耿耿於懷。然而，近來在印尼，卻發升了一起婚禮當天，新郎卻落跑不見的糗事。

就是忍不住！小四女買可樂學做生意 父一看帳本笑翻「敗給了慾望」

做生意賺錢不容易，如何計算成本、利潤，估計銷售狀況等等，都有許多細節，對剛起步的人來說，更是處處都得留意。近來有位日本網友表示，自家女兒趁著暑假期間，本來想學習要怎麼買賣，但卻因為一些有趣的緣故，進展得不如預期。

自動販賣機想買果汁卻掉下「這東西」 他以為是炸彈差點嚇暈

一般在使用自動販賣機購物時，都會預期自己點了什麼，就會拿到什麼樣的飲料或其他商品。如果機器出了錯，最多也只是出現和自己點的不同，但是有在商品列表中的東西。然而近來有位日本網友，卻在使用販賣機時，出現一件意外的物品，令人想不透為什麼會有這個東西出現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦