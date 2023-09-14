全車「警告包膜」！奧客沒消費還占車位 店員祭火爆制裁成奇觀

許多餐廳、賣場都會設置專屬停車場，讓開車的民眾可以更便利地消費，但不時有不花錢卻霸占車位的車主出現，讓員工們傷透腦筋。日前，日本連鎖餐廳SUKIYA（すき家）傳出停車糾紛，一名車主未在店內消費，卻占用車位好幾個小時，店員因找不到駕駛而實施「火爆制裁」，在違規車輛上貼滿近300張的「警告書」，全車慘遭「警告包膜」，成為當地一項奇觀。

根據日媒《J-CAST news》報導，事件發生在東京的某間SUKIYA分店，一名車主未到店內消費，卻長時間霸占專屬停車場的車位，而引起店員的不滿。據悉，該車輛於本月2日至3日從上午9點停放到晚間8點半，每天時長約11個半小時。

SUKIYA的店員發現車輛違規多時，且遲遲找不到車主，便從3日下午2點開始「火爆制裁」，印出多份要求車主移車否則將採取法律手段的「警告書」，並用膠帶將其黏貼到汽車上。從圖片可見，違規車輛的表面完全被貼滿「警告書」，無論是後照鏡或輪胎都不放過，已經完全看不到車子原本的模樣，估算共貼了約286張A4紙。

然而，車子上頭滿滿的「警告書」卻造成當地民眾的困擾，有居民抱怨紙張脫落四散各地，SUKIYA的店員隨後也撤除「警告書」，僅留一張貼在車子上頭。直到3日晚間8點半，該名違規車主才現身移走車輛，並向店家約定將不會再占用停車位。

SUKIYA店員的「火爆制裁」成為當地奇觀，更在網路上掀起討論，有些人認為車主活該，另一部分的人則覺得店員做得太過火了。SUKIYA的公關也對此做出回應，他們認為員工的行為明顯越矩，將嚴厲警告當事人，並再進行相關訓練。