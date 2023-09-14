印尼新娘結婚當天「新郎人間蒸發」 急找准公公代打完成婚禮
結婚是終身大事，而象徵結為連理的婚禮，更是必須好好舉辦，可以簡單但不能隨便，否則日後夫妻間想起來，難免會耿耿於懷。然而，近來在印尼，卻發升了一起婚禮當天，新郎卻落跑不見的糗事。
根據日本媒體「Techinsight」報導，近期在印尼奧比島的一個村落，一位20歲的男性艾斯拉（Isra），原先預計要和另一位19歲的女性舉辦婚禮。而為了籌備這場婚禮，一共耗費了2500萬印尼盾（約相當於新台幣51683元），以及準備一頭山羊跟兩大袋25公斤的米。
然而就在婚禮當天，艾斯拉卻突然神隱，不只沒有到婚禮現場，甚至在場的新郎家人，都不知道他的去向。為了讓婚禮能夠繼續下去，於是只好讓新郎的父親，也是新娘的「准公公」代替新郎的位置，硬是把婚禮完成了。
艾斯拉的哥哥指出，弟弟完全是在沒有人知道的狀態下，就突然消失得無影無蹤。就他所知，弟弟是認真愛著女方，也有著結婚的意願，並非是被外力所迫才結婚。不過雖然他曾和警方報備這件事，但目前還沒有打算要採取司法措施，只希望這位不告而別的弟弟，可以儘快現蹤。當地媒體在報導此事之餘，也呼籲如果有人發現艾斯拉，就盡快通報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言