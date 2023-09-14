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自動販賣機想買果汁卻掉下「這東西」 他以為是炸彈差點嚇暈

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在用自動販賣機購買果汁時，卻出現一件令他相當困惑的物品。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友在用自動販賣機購買果汁時，卻出現一件令他相當困惑的物品。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一般在使用自動販賣機購物時，都會預期自己點了什麼，就會拿到什麼樣的飲料或其他商品。如果機器出了錯，最多也只是出現和自己點的不同，但是有在商品列表中的東西。然而近來有位日本網友，卻在使用販賣機時，出現一件意外的物品，令人想不透為什麼會有這個東西出現。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「shirokaba_」最近分享一張照片，表示他最近使用一台自動販賣機購買果汁的時候，卻發現和果汁一同出現在底下的，還有一個不明的遙控器。

這位網友一時之間，突然警覺到「這該不會是炸彈」，感到相當緊張。不過後來他按照販賣機上頭的電話，聯絡官方公司後，才瞭解這只是員工忘記在這的遙控器而已。這也讓他鬆了口氣，知道為什麼會有遙控器出現在這，並不是什麼緊急的狀況。

其他網友也紛紛表示「上頭有沒有『自爆』、『不要按』的按鈕」、「超稀有掉寶」、「笑死」、「自動販賣機水很深啊」、「好猛，有多少人有過類似經驗呢」、「真的是嚇死人」。另外也有網友分享，就在幾年前，也有其他人分享過類似的狀況，似乎偶爾就會遇到。

日本 炸彈

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