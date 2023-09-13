幫妻解決「母乳問題」又養生…尪一喝就愛上 她吐隱情：不是怪癖

無法無天！印尼近日瘋傳1段影片，光天化日的大街之上，有1名女子被十多名男子強行擄走，稱要帶回家「結婚」。其間女子拚命掙扎，尖叫求救聲響徹全區。男子得手後上車離開，還歡呼助威。幸好4個小時後，警方成功救出女子，她猶有餘悸在親友懷裏痛哭。警方調查指出，今次事件是在女方不知情下進行的「搶新娘」習俗。

2023-09-13 10:20