幫妻解決「母乳問題」又養生…尪一喝就愛上 她吐隱情：不是怪癖

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聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名女子瑞秋貝利分享與丈夫亞歷山大的「特殊體驗」，表示自己會給丈夫喝母乳。示意圖／ingimage
國外一名女子瑞秋貝利分享與丈夫亞歷山大的「特殊體驗」，表示自己會給丈夫喝母乳。示意圖／ingimage

不少媽媽產後會讓嬰兒母乳，然而讓成人喝母乳卻很少見，也多被視為一種禁忌。國外一對夫妻卻無畏此禁忌，妻子並分享餵食丈夫母乳的特殊體驗，更大談丈夫喝母乳後，對兩人產生的變化，直言「如果沒這樣做，我們永遠不會擁有這種聯繫」。

據外媒《鏡報》報導，國外一名女子瑞秋貝利（Rachel Bailey）分享與丈夫亞歷山大（Alexander）的特殊體驗，表示自己會給丈夫喝母乳。「產後不久，我的母乳量最多」，貝利說道，「亞歷山大每天都會喝我的母乳三到四次，我會先讓孩子喝奶，然後才輪到他」。

夫妻倆知道，這樣的行為在大眾眼中是很糟的，並坦言一開始兩人也很緊張，但實際上做了之後，反而覺得沒事。亞歷山大覺得母乳味道跟普通的牛奶不一樣，皮膚也有變好。貝利並說，自從丈夫開始喝母乳，已經兩年多沒有生病了，甚至愛上母乳的味道，認為比牛奶還好。然而，貝利的飲食也會影響亞歷山大，當她吃辛辣的食物，丈夫就會脹氣。

「我們發現其實餵丈夫母乳沒有任何問題，而且對他有益，因為是很營養的」貝利說道。據報導，兩人堅定認為這一行為純粹是為了讓他們更加親密，而非怪癖。貝利說明一切源於一場郵輪旅遊，她當時忘記帶擠乳器，胸部脹痛，因此向丈夫求助，「我的胸部嚴重腫脹，我非常痛苦，也很害怕會感染，所以決定讓丈夫喝母乳，減輕我的疼痛」。

「後來變成一種情感紐帶」，貝利表示，「我喜歡餵丈夫母乳，因為可以讓我們一起度過美好的時光，這無疑讓我們夫妻間的關係更加親密」。當貝利再度懷孕，餵食丈夫母乳的行為也持續下去，「雖然是有點禁忌的話題，但我們還是想分享，因為這不是件壞事，我們也並不感到羞恥。亞歷山大銜乳的當下，我不再痛苦。最重要的是，我們之間建立了一種更特殊的聯繫，如果沒這樣做，我們永遠不會擁有這種聯繫」貝利說道。

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