快訊

譚敦慈家裡沒蟑螂的秘訣！過碳酸鈉、小蘇打粉、檸檬酸 家事達人分析3種天然清潔神器優缺點

「8月4日李忠庭要我辭職」 竹市前文化局長錢康明爆走人內幕

去日本買iPhone 15比較便宜嗎？美國省7000 這國直接變Apple大盤子

女子遭14男當街擄走「搶親」影片瘋傳！尖叫求救無人理　警揭心寒內情

香港01／ 布萊恩
印尼近日瘋傳1段影片，光天化日大街之上，1名女子被十多名男子強行擄走。（影片截圖）
印尼近日瘋傳1段影片，光天化日大街之上，1名女子被十多名男子強行擄走。（影片截圖）

無法無天！印尼近日瘋傳1段影片，光天化日的大街之上，有1名女子被十多名男子強行擄走，稱要帶回家「結婚」。其間女子拚命掙扎，尖叫求救聲響徹全區。男子得手後上車離開，還歡呼助威。幸好4個小時後，警方成功救出女子，她猶有餘悸在親友懷裏痛哭。警方調查指出，今次事件是在女方不知情下進行的「搶新娘」習俗。

印尼近日瘋傳1段影片，光天化日大街之上，1名女子被十多名男子強行擄走。（影片截圖）
印尼近日瘋傳1段影片，光天化日大街之上，1名女子被十多名男子強行擄走。（影片截圖）

綜合外媒報導，事發9月7日，地點在印尼西南部懷曼古拉村（Waimangura）。從網上流傳30秒影片見到，當時女子迪納西亞娜（Dinasiana Malo）獨自在街上徘徊，突然有小貨車駛至，並有3名男子衝出抓住迪納西亞娜，全身抬起帶走，其間不斷有男子湧出幫助將迪納西亞娜擄上車，之後眾人在歡呼聲下乘車離去，全程只用了約10秒時間，而迪納西亞娜被抓時掙扎，尖叫求救聲響徹全區，但未有旁人伸出援手。

警方其後接獲報案，4小時後迅速救出迪納西亞娜，她猶有餘悸地在親友懷裏痛哭。警方並拘捕4名男子，揭發原因竟是「搶新娘」習俗。

警方調查指出，迪納西亞娜與涉事男子之一、20歲男子尤哈尼斯（Yohanis Bili Tanggu）只有一面之緣，並非戀人，但迪納西亞娜舅父與尤哈尼斯父母為2人定下婚約，尤哈尼斯順從父母意思，根據當地習俗安排好貨車和友人一起「搶新娘」，迪納西亞娜卻不知道婚事，結果在迪納西亞不知情下將其強行擄走。

警方接報後，4小時後迅速救出迪納西亞娜，她猶有餘悸地在親友懷裏痛哭。(網上圖片)
警方接報後，4小時後迅速救出迪納西亞娜，她猶有餘悸地在親友懷裏痛哭。(網上圖片)

據報導，「搶新娘（Kahwin Tangkap）」是當地結婚習俗，男女雙方應已訂立婚約，並在雙方家族同意和事前計劃下進行，然而這習俗近年變質，變成強迫、威脅和對女性使用暴力強娶等，受到印尼社會詬病。而印尼政府曾表示，會打擊和消除這項陋習，但至今仍掃之不盡。

延伸閱讀：

尷尬婚禮！新郎臨陣逃跑　新娘被迫嫁老爺完婚影片瘋傳　結局絕了

恐怖！搭火車度蜜月　新婚妻上廁所離奇失蹤　夫報警查看CCTV崩潰

文章授權轉載自《香港01》

印尼 結婚

相關新聞

女子遭14男當街擄走「搶親」影片瘋傳！尖叫求救無人理　警揭心寒內情

無法無天！印尼近日瘋傳1段影片，光天化日的大街之上，有1名女子被十多名男子強行擄走，稱要帶回家「結婚」。其間女子拚命掙扎，尖叫求救聲響徹全區。男子得手後上車離開，還歡呼助威。幸好4個小時後，警方成功救出女子，她猶有餘悸在親友懷裏痛哭。警方調查指出，今次事件是在女方不知情下進行的「搶新娘」習俗。

空中開啪！空少打開廁所驚見情侶「機上止癢」 全場看光狂起鬨

人有三急，但英國廉航易捷航空上，竟有一對情侶忍不住在機上「止癢」。一則網路瘋傳的影片顯示…

街道全被染紅！葡萄牙小鎮驚見220萬公升「紅酒洪流」 事發原因曝光

葡萄牙首都里斯本以北約241公里的小鎮聖洛倫索-杜拜魯（São Lourenço do Bairro）10日因為釀酒廠的...

夫外遇被抓包辯「大家都這樣」 無悔意慘遭人妻制裁

當男女發生外遇事件時，往往容易產生衝突。雖然東窗事發的時候，很多人第一時間會想遮掩隱瞞，不過在日本，卻發升了男方外遇，還大言不慚認為沒什麼的事件，最終遭到妻子的制裁。

超噁！少年偕友挑戰雲霄飛車 慘遭「吐整臉」過程全都錄

國外一名少年跟朋友挑戰雲霄飛車，特地拿出手機想錄下刺激的過程。沒想到他錄下的不只是玩雲霄飛車的過程，還錄到了其他乘客「嚇到吐」，自己慘遭嘔吐物飛濺的慘況。

漢字好難！老美學日文卡關 被回「練習一百次」崩潰喊歐買尬

「漢字」是中文的特色之一，而日本過去歷史上學習中華文化，也將漢字帶到了書面的日本用語之中。不過，對於想學日文的外國人士而言，想記住漢字形體，其實非常不容易。就有歐美人士近來抱怨，表示無論怎麼練習，都沒有辦法好好學習漢字。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦