夫外遇被抓包辯「大家都這樣」 無悔意慘遭人妻制裁

當男女發生外遇事件時，往往容易產生衝突。雖然東窗事發的時候，很多人第一時間會想遮掩隱瞞，不過在日本，卻發升了男方外遇，還大言不慚認為沒什麼的事件，最終遭到妻子的制裁。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名李奈的31歲女性，過去透過朋友間的聚會，認識到一位男子。男子父親是連鎖餐廳的老闆，家中的經濟狀況非常優渥。兩人交往的發展相當順利，李奈也覺得婆婆個性溫和，公公則是有著經營者幹練的特徵，於是沒多久就決定結婚。

婚後因為丈夫的建議，李奈一家便搬去和夫家一起住，李奈結識了小姑，兩人關係也相當不錯。然而，小姑有次卻警告李奈，說她丈夫有外遇的狀況。李奈於是找了婆婆商量，沒想到婆婆表示，自己的丈夫過去也曾有過外遇。

在合作之下，李奈逮到丈夫外遇的證據。但正當她質問老公時，對方卻輕描淡寫地說「大家都會外遇啊」，儘管沒有隱瞞坦承，但無所謂的樣子讓李奈相當震驚，決定要跟丈夫斷個乾淨，且在這之前，必須先給丈夫一個懲罰。

由於小姑也贊成李奈應該離婚，於是兩人先有意無意散播丈夫外遇的事情，讓醜聞一下子就傳開了，使得丈夫顏面無光。最後李奈再攤牌，表示自己已經決定離婚了，最終在獲得慰問金等賠償下，斷絕了這一段糟糕的感情。