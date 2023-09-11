漢字好難！老美學日文卡關 被回「練習一百次」崩潰喊歐買尬

「漢字」是中文的特色之一，而日本過去歷史上學習中華文化，也將漢字帶到了書面的日本用語之中。不過，對於想學日文的外國人士而言，想記住漢字形體，其實非常不容易。就有歐美人士近來抱怨，表示無論怎麼練習，都沒有辦法好好學習漢字。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「aria_nico」近來表示，有一位美國朋友跟他抱怨漢字難學，感覺好像不寫個一百次，就無法記住漢字一樣。網友則回他，確實每個漢字，幾乎都是寫了一百次才記住的，而且這樣的練習很常出現在暑假作業中，讓美國朋友崩潰大喊「Oh My God」。

アメリカ人のお友達

「漢字って1個につき100回くらい書かないと覚えられないと思うんだけど、日本人はどうやって覚えたんだい？」



わたし

「1個につき100回くらい書いて覚えたんだよ。夏休みの宿題に多いね」



オーマイガーって言ってた🤣 — ありあ (@aria_nico) September 5, 2023

網友指出，這位美國朋友在大學時期，曾經稍微接觸點日文，後來是因為想到日本旅遊，因此在一年前開始認真學習。本來他是想知道，日本人在學習漢字時，有沒有什麼特別的訣竅，沒想到就連一般日本人，都還是只能靠著埋頭苦寫來記住漢字。

其他網友也都說「真的只有拚命手寫記住而已」、「又有平假名、片假名跟漢字，真的很難記」、「寫一百次還記不住，就要寫兩百次」、「小學狂寫生字簿真的是地獄」。也有人認為學英文狀況一樣，表示「背英文單字也一樣吧」、「英文單字也是寫一百次才記住」、「美國人到底都怎麼記英文單字的」。