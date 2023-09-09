男生看了秒融化？日本妹變「犬系女友」呻吟撒嬌好揪心 網見這幕卻怒了

有這樣的女友，你都幾點回家？許多情侶喜歡在社群媒體上記錄兩人生活點滴，有趣的內容總會吸引不少粉絲。近日，一段短片在日本網路爆紅，只見一名女子在娃娃機前落淚，水汪汪的大眼加上不甘心又軟萌的撒嬌語氣，不僅讓觀眾看得好揪心，連男友都直呼超可愛，還給她掛上「犬系女友」的稱號。

日本一對身高相差33公分的大學生情侶經營社群紀錄兩人互動，日前，女友為了送禮物給朋友，便帶著男友一起挑戰夾娃娃機，兩人花了4000日圓（約新台幣841元）仍沒抓到想要的玩偶，讓她不甘心地淚灑現場。一旁的男友看到女友眼角泛淚的嬌柔神情立刻被融化，便拿出手機記錄下這「心疼瞬間」。

從影片可見，該女友因控制不住情緒，淚眼婆娑地在機台前不斷呻吟，因為愧疚而不斷向男友說道歉，用嗲聲重覆「對不起、太浪費了、嗚嗚嗚、本來不想要的」，一臉哀怨地抱著布偶瘋狂撒嬌。看到這幕的男友龍心大悅，在一旁持續出聲安撫女友，更向她約定「還能抓不是嗎、抓到了再回家吧、沒關係的，因為不是妳的錯」。

男友後續將影片以「犬系女友哭了」為題，分享到多個社群平台，短片曝光後立刻掀起討論，日本網友的態度卻分成兩派，有些人認為女友純真的模樣很惹人疼愛，「犬系女友會開始流行嗎？」、「哭泣的樣子真的好可愛」、「女友有這樣的金錢觀反而讓人放心，請一定要幸福」，另一部分的人則吐槽，「同樣身為女性，我只想抓住她的衣領」、「真的有到要哭成這樣的程度嗎？」、「她有意識到鏡頭在拍，演技看起來就超差的」。

短片爆紅後更引發模仿潮，有日本網友刻意仿妝拍攝惡搞影片，讓許多網友笑稱「這邊的好像更可愛」、「光速複製，哈哈哈」、「真的超級可愛的」。眼看網路開始出現惡意留言，該對情侶檔也順勢操作，近期又更新了一段影片讓女友瘋狂對鏡頭撒嬌，完美詮釋「犬系女友」依賴性強、隨時都想膩在一起，坦率表達感受的模樣。

犬系彼女のモノマネ pic.twitter.com/7CdquKW9Xf — たすく (@tasuku) 2023年9月3日