愛愛到一半！中年男突嘔吐暈倒 送醫撿回一命..竟是「這種病」

夫妻間進行平常不過的性生活也有可能暗藏危機！印尼1名42歲男子與妻子愛愛中途，突然嘔吐在妻子身上及倒下，男子伏在妻子身上全身無力。妻子將他緊急送院，醫生發現他患有腦動脈瘤，性交時動脈瘤爆裂引起急性硬腦膜下出血，幸而趕及送院，方能脫離生命危險，但已出現嚴重腦損傷，左眼神經永久受損。

綜合外媒報導，42歲男子住在印尼東爪哇省泗水，今年3月他與妻子行房時，途中突然倒在妻子身上，並嘔吐大作，男子倒下後全身無力伏在妻子身上。妻子緊急將他送往急診室，經3小時搶救後情況穩定，但期間他多次癲癇發作全身抽搐。

醫生發現男子患有腦動脈瘤，由於動脈瘤破裂導致急性硬膜下血腫，所幸是及時送院救回一命，但已造成嚴重腦損傷。男子經治療及服用抗癲癇藥物，在一周後接受手術，並恢復了恢復了右邊身體功能，但左眼神經受到永久損傷。

醫生表示，男子沒有外傷、頭痛或吸毒史，「他在事發前，沒有服用薄血藥或壯陽藥。」不過男子的情況早已有跡可尋，其妻子指早在事發前2個月，丈夫的左臉和眼部已開始有輕微閉合的狀況出現，可能早已出現病徵而未有察覺。

當時醫生沒有說明血管爆裂的詳細原因，不過不排除是劇烈運動導致心率飆升而觸發。研究顯示，三分之二的急性硬膜下血腫患者倖存，但倖存下來的半數人卻會有腦損傷或殘疾等後遺症。

延伸閱讀：

網戀「新加坡吳尊」 癡情台女飛去當地畀對方驚喜 結局慘絕人寰

單親媽網戀富二代被騙$2200萬！做背景調查反中伏 騙徒出1招得逞

文章授權轉載自《香港01》