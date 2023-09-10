嫁給大她十歲的男上司 人妻婚後「被當部下使喚」想離婚了

夫妻結了婚之後，彼此之間需要互相尊重。如果在溝通時，用帶有上下關係的方式傳訊或說話等等，那麼必然會產生不快。近來日本媒體，就報導了像這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名莉奈的42歲女性，家中有一位大她10歲的丈夫，以及一位10歲的獨生女。雖然莉奈結婚至今，已經過了12年，然而她卻和丈夫相處不睦，彼此已經是貌合神離的關係。

當初莉奈從學校畢業，進入到職場的時候，遇見了她的丈夫。當時男方其實是已婚狀態，但就在五年後，男方離婚變成了單身，並轉調到莉奈的部門來。兩人彼此之間是上下關係，丈夫是莉奈的上司，而男方工作上的表現，深深打動了莉奈的心。

後來，男方吐露自己的離婚算是被前妻給背叛了，因此對婚姻感到相當灰心，未來想單身一輩子。莉奈這時選擇出言安慰他，兩人的感情於是快速加溫，最後在一起並結婚。

然而，就在結婚之後，丈夫對待莉奈的關係，卻還是像職場上下屬一樣。像是在傳LINE訊息時，常常都用指令的口吻，彷彿兩人的家庭，就像一間公司一樣。只有在結婚紀念日等日子裡，丈夫才會開口誇讚莉奈，但這麼做的感覺，卻好像是年度尾牙時，才褒獎下屬一樣。

莉奈當然不喜歡自己被當成部下的感覺，結果兩個人在結婚之後，彼此之間越來越冷淡。卻因為女兒出生了，夫妻倆都非常寵愛女兒，因此莉奈只好選擇忍耐一時，繼續和丈夫扮演「假面夫妻」。直到女兒能夠獨立那天，再考慮其他的想法。