房子剛買一年客廳漂滿惡臭 屋主查到原因不解「這新屋耶」

在找房子的時候，有許多眉角需要注意，如果稍有疏忽，很可能好不容易花了大錢，結果搬進去住之後，才發現有嚴重的瑕疵，需要另外處理。近來日本媒體，就有像這樣的一場不動產糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名山本達也的39歲男性，過著和妻子、小孩共一家四口的生活。原先一家人住在公寓裡頭，但因為孩子越來越大的關係，空間逐漸開始不夠。於是山本狠下心來，買下一間在東京郊外，剛落成不久的建案。

剛入住的時候，因為空間變大了，兩個小孩也都能擁有自己的臥室，起初是相當滿意。然而過了一年後，山本卻發現一樓的客廳，一直都傳來某種臭味。山本發現臭味好像來自地板底下，但由於自己對於水電一竅不通，於是便找來專人做檢查。

結果，水電師傅發現地板下的水管有漏水狀況，使得污水流出來，成為產生惡臭的主因。這讓山本非常驚訝，認為明明是剛建好的房子，結果卻出現這樣的紕漏，顯然是在工程時就產生疏失。儘管師傅檢查了屋子其他地方，並沒有發現異狀，但已經讓山本對於工程品質產生疑慮，害怕以後若是有個萬一，還可能再出現其他意外狀況。