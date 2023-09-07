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英男中菜館外賣湯麵驚見大「冬菇」飄浮 餐廳這樣回應

香港01／ 撰文：喬納森
薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮。（影片截圖）
薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮。（影片截圖）

吃外賣眼不見為乾淨，但親眼看到，陰影之大可想而知。英國有名39歲男子，在家吃着女友從中菜館買回的外賣冬菇湯麵。當他吃到一半時，見湯中有黑色物體載沉載浮，以為是件大冬菇，可是湊近一點竟看到冬菇有條尾巴，撈起才發現原來是一隻死老鼠，！男子頓時感到極之惡心，衝入廁所想要吐出胃裏的食物，他其後向餐館投訴，對方不但不道歉，更指該湯麵並非餐館的出品，拒絕承擔責任，令他十分氣結，決定向當地的環境衛生部門投訴。

綜合外媒報導，39歲男子薩姆（Sam Hayward）與女友居於肯特郡，女友在當地一間中菜館買了外賣回家，並指其中一碗是冬菇湯麵。當薩姆吃了大半，突然看到湯內有東西載沉載浮，初時他還以為是一塊大冬菇，可是仔細看這東西卻有條大尾巴，原來是一隻老鼠。薩姆指自己雖然不是動物專家，但仍可判斷該隻老鼠已死去。

薩姆想到自己已吃了半碗老鼠湯麵，感到十分惡心，立時衝入廁所。他在內待了25分鐘，想要令自己把胃內的食物全吐出來，「當時只想把吃下的所有吐出來，雖然我的消化能力向來不錯，但這是另一回事。現在想起已令我作嘔」。

薩姆當下感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。而從影片所見，湯內有東西在浮動，清晰可見上面有黑毛，令人震撼。

薩姆已光顧該中菜館近20年，但當他親到餐廳投訴時，對方竟然否認涉事湯麵是他們的出品。由於薩姆的女友購買外賣時用現金付款，又沒有取收據，所以沒有銷售紀錄做證據。他表示並非是要求餐廳以終生免費任食作補償，只是想對方道歉，惟餐廳拒絕承認責任，他決定向當地的環境衛生部門作投訴。

薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮，以為是冬菇，竟是一隻死老鼠，薩姆感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。（影片截圖）
薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮，以為是冬菇，竟是一隻死老鼠，薩姆感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。（影片截圖）
薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮，以為是冬菇，竟是一隻死老鼠，薩姆感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。（影片截圖）
薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮，以為是冬菇，竟是一隻死老鼠，薩姆感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮，以為是冬菇，竟是一隻死老鼠，薩姆感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。（影片截圖）
薩姆在家進食外賣冬菇湯麵，當他吃了大半突然看到湯裡有東西載沉載浮，以為是冬菇，竟是一隻死老鼠，薩姆感到相當震驚，他於是拍片作為證據，並向中菜館投訴。（影片截圖）

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