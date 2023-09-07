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男要年收百萬、女是單親媽才能參加？ 相親活動遭網怒批「吸引戀童癖」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本某相親活動因參加條件而遭到網友批判。僅示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
日本某相親活動因參加條件而遭到網友批判。僅示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

隨著時代及社會風氣改變，單親或者再婚的例子已不在少數，任何家庭型態都擁有獲得幸福的權利。然而，日本近日一項限定單親媽媽參加的相親活動卻讓網友擔憂，「恐吸引戀童癖的男性參加」。

《每日新聞》報導，這項活動是由公益團體「日本青年會議所」在關東茨城區的協會主辦，根據宣傳海報所述，男性參加者年齡須在30歲~40歲之間，並且年收入要超過500萬日圓(約新台幣108萬)；女性參加者則限定為單親媽媽，且有再婚意願者，活動無須費用，男女各限20人，並將在本月10日舉行。

活動說明中還寫道，「為了朝更容易養育孩子的社會邁進，兩性的約會結婚生子是必須的。透過約會進而成功再婚，在經濟上會變得寬裕，之後要再生養新的孩子的困難度也會降低」，然而該活動一公布後，便在網上引起許多網友反對。

根據《富士新聞網》報導，有網友認為「男性要年收百萬」這條件太不合理，「雙方條件太不對等」、「在參加條件中設定收入高低是歧視」、「相親市場中沒人氣的男性會覺得，和經濟困難的單親媽媽結婚不就好了，目的很明顯」。

而針對「限定單親媽媽參加」這一條件，多數網友則是擔心會引來對小孩抱有不良意圖的人，「果然還是很可怕，畢竟也有人的目標是小孩」、「喜歡的人剛好是單親媽媽我可以理解，但一開始就針對單親媽媽下手的男性不覺得很恐怖嗎」。

茨城縣筑波市的兒童政策部也因在活動的協辦單位名單中，而引起大家關切，對此該單位表示，「沒有對活動參加條件做好把關，是我們疏忽了」。

同樣在日本，今年初也有一起類似案例，某業者製作了一款以單親媽媽為主要客群的交友軟體，卻因為在個人資訊中規劃了可填寫小孩性別、年齡及人數的欄位，被批判會引起有戀童癖的人關注，短短一天便下架了。

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