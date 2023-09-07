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好兄弟纏身？他湖邊拍照身旁竟「多一人影」靈異畫面嚇壞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友近日在湖邊拍照，畫面上竟意外多出一個人影。圖擷自twitter
一位日本網友近日在湖邊拍照，畫面上竟意外多出一個人影。圖擷自twitter

農曆七月鬼門開，每當到了這個時刻，為了防止被好兄弟纏上，都有許多的禁忌。像是去戲水，就因為可能被「抓交替」，被視為一件危險的事情。近來有位日本網友，就在海邊拍照時，遇上了一件匪夷所思的事情。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「蕎麦」最近分享，他最近和朋友一座湖遊玩，並請朋友幫他在湖邊拍照。然而在拍照當下，應該只有他一個人在湖邊而已，沒想到照片出來以後，身旁卻明顯多了個不認識的人影。

網友向友人確認後，友人也說在拍照時，他身邊的確有另一位人影存在，大家還想說到底那個人是誰。其他角度的照片，則是只有網友一個人，沒有另一個人影。以理性的思考來看，或許可能是光影在水中的折射等效應，使得畫面中出現人影。然而，由於現在是農曆七月中元時節，這樣的靈異照片，分外讓人覺得毛骨聳然。

許多網友就紛紛表示「真的假的？有點恐怖欸」、「水邊常常會出現很多奇妙的東西呢」、「你被憑依(附身)了吧」、「灑鹽驅邪」、「這是守護靈呢。我隨便說說的」、「很像是海市蜃樓，但受到氣溫氣候的影響，恐怕很難重現了」、「會不會是照片合成時，不小心合到一秒前的自己」、「學會替身了吧」。

日本 鬼門開 靈異 農曆七月 中元節

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