好兄弟纏身？他湖邊拍照身旁竟「多一人影」靈異畫面嚇壞網友
農曆七月鬼門開，每當到了這個時刻，為了防止被好兄弟纏上，都有許多的禁忌。像是去戲水，就因為可能被「抓交替」，被視為一件危險的事情。近來有位日本網友，就在海邊拍照時，遇上了一件匪夷所思的事情。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「蕎麦」最近分享，他最近和朋友一座湖遊玩，並請朋友幫他在湖邊拍照。然而在拍照當下，應該只有他一個人在湖邊而已，沒想到照片出來以後，身旁卻明顯多了個不認識的人影。
ずっと開けた場所で一人で湖見てたのに、湖上で船に乗ってる友達から送られてきた写真に私以外の誰かが写ってて今発狂 pic.twitter.com/hkpC3sjkBS— 蕎麦 (@Bibliophile_ykr) September 1, 2023
網友向友人確認後，友人也說在拍照時，他身邊的確有另一位人影存在，大家還想說到底那個人是誰。其他角度的照片，則是只有網友一個人，沒有另一個人影。以理性的思考來看，或許可能是光影在水中的折射等效應，使得畫面中出現人影。然而，由於現在是農曆七月中元時節，這樣的靈異照片，分外讓人覺得毛骨聳然。
許多網友就紛紛表示「真的假的？有點恐怖欸」、「水邊常常會出現很多奇妙的東西呢」、「你被憑依(附身)了吧」、「灑鹽驅邪」、「這是守護靈呢。我隨便說說的」、「很像是海市蜃樓，但受到氣溫氣候的影響，恐怕很難重現了」、「會不會是照片合成時，不小心合到一秒前的自己」、「學會替身了吧」。
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