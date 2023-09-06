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他們穩交三年決定步入婚姻 突爆「非比尋常關係」讓網友驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻在TikTok上分享，交往三年後才發現彼此是親戚，但他們仍然決定結婚。圖片來源／翻攝自Nick&Tyle TikTok
一對夫妻在TikTok上分享，交往三年後才發現彼此是親戚，但他們仍然決定結婚。圖片來源／翻攝自Nick&Tyle TikTok

「近親結婚」在部分地區是被允許的，但在許多地方則被視為亂倫禁忌。美國一對夫妻交往三年後決定結婚，這才突然發現彼此是親戚，但儘管如此，兩人還是決定繼續在一起。

根據《太陽報》（The Sun）報導，尼克（Nick）和泰莉（Tylee）今年七月底，在他們的TikTok頻道Nick&Tylee上發布了一部影片，影片字幕上寫著，「交往三年後決定步入婚姻，卻發現我們是表兄弟姐妹」。他們更在影片標題補充，「我也希望我是在開玩笑。」

這對夫妻時常在TikTok上分享生活片段，以及兩人幸福的婚姻日常，許多人經常在留言處回應，覺得他們兩人長得很像。但當他們出面透露兩人是親戚，網友們仍然嚇了一跳，無法相信，「我驚訝到下巴都掉了」、「不，怎麼會發生這種事？」

影片發布後迅速走紅，觀看次數超過570萬次，更吸引了眾多網友留言。而當網友詢問，「發現彼此是親戚後，你們還是決定要結婚嗎？」尼克和泰莉給出了十分堅定的回答，他們表示，「我們十分認真思考這個問題後，得出的答案是肯定的。」

不少網友紛紛感到震驚，「兄弟幫幫忙」、「所以你們打算一起生小孩」、「太詭異了」。目前這對夫妻並未說明他們是如何發現這一切，也沒有透露兩人的血緣關係有多密切。

@tyleewaters

I wish I was kidding🤭 #marriedlife #husbandwife #couplegoals #couplecomedy #humor #ick #storytime #family #dating #funny #utah #utahcheck #fyp

♬ Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd

結婚 親戚

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