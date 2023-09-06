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工人買下40年荒廢老屋「挖出6罐頭」 打開嚇壞：價值189萬

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙一名建築工人買下一棟荒廢40年的老屋，打算自己為它重新裝修，怎料卻意外發現6個裝滿現金的罐頭。示意圖／ingimage
西班牙一名建築工人買下一棟荒廢40年的老屋，打算自己為它重新裝修，怎料卻意外發現6個裝滿現金的罐頭。示意圖／ingimage

意外的收穫！西班牙建築工人皮涅羅（Toño Piñeiro）買下一棟荒廢40年的老屋，打算自己為它重新裝修，怎料卻意外發現6個裝滿現金的罐頭，裡頭竟高達4萬7000元英鎊（約新台幣189萬），他也將部分舊幣換成現在流通的歐元，最終順利賺到3萬英鎊（約新台幣121萬）。

根據《鏡報》報導，皮涅羅買下的這棟荒廢40年的房子位於盧戈鎮（Lugo），在正式入住前，他也親自為房子重新裝修，怎料竟發現牆壁內藏著6個現金罐，清點後發現裡面竟高達4萬7000元英鎊（約新台幣189萬）。由於房子荒廢許久，他也找不到原本的屋主歸還，因此將現金收下。

因這些鈔票都是2002年以前在西班牙流通的比塞塔（Peseta），皮涅羅將現金送到銀行，卻被告知要換新鈔是不可能的，最後他絞盡腦汁，才將部分舊幣換成現在流通的歐元，並順利取得3萬英鎊（約新台幣121萬）。皮涅羅表示，他將用這筆錢支付建造新屋頂的費用。

除此之外，皮涅羅也分享，他猜屋主把鈔票放在容器裡是為了避免潮濕，在找到的多個罐子中，只有一個容器有點損壞，其他都沒有，尤其鈔票被鐵罐頭完美保護，令人難以置信。事實上，皮涅羅也沒有將現金全部換完，「我有留下一點點舊幣當作紀念品」。

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