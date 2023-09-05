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挑戰吃超辣洋芋片 少年活活「被辣死」

聯合新聞網／ 綜合報導
沃洛巴在挑戰吃了超辣洋芋片後不幸身亡。圖擷自NBC波士頓 10
沃洛巴在挑戰吃了超辣洋芋片後不幸身亡。圖擷自NBC波士頓 10

近期TikTok上流行一種「洋芋片挑戰」，雖然挑戰者只需要吃一片，不過由於這種洋芋片是用超級辣椒調味，導致傳出憾事。美國麻省一名14歲少年在同學慫恿下吃了洋芋片，挑戰當天就不幸身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這種「洋芋片挑戰」在TikTok上的標籤「一片洋芋片挑戰」（#onechipchallenge）有超過20億次點閱率。這種挑戰用的是德州零食公司推出的洋芋片，每年該公司都會推出新口味，最受矚目的兩種口味分別是卡羅來納死神辣椒口味和娜迦毒蛇辣椒口味。

這兩種辣椒口味都非常辣，娜迦毒蛇辣椒的辣度（史高維爾指標）為138萬多，一般墨西哥辣椒的辣度則只有2500-8000。卡羅來納死神辣椒是娜迦毒蛇辣椒與另一種極辣的哈瓦那辣椒混種，辣度高達220萬，是目前全球最辣的辣椒。

據報9月1日當天，14歲的沃洛巴（Harris Wolobah）在同學慫恿下吃了一片洋芋片，當天馬上就覺得肚子很痛，還打電話請媽媽到學校接他。原本回家休息後沃洛巴覺得身體好多了，沒想到當天下午4點半出發參加籃球隊選拔時昏倒，從此再也沒有醒過來。當地警方表示，沃洛巴失去意識後就沒了呼吸，送到醫院就被宣告死亡。

2022年10月路易斯安那州某學區也發生過類似事件，有多名學生進行洋芋片挑戰送醫，該學區隨後便下令禁止食用這種洋芋片。

美國 辣椒 TikTok

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