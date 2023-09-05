「睡醒變別人」她有93種多重人格 仍奇蹟遇真愛

紐西蘭一名女子飽受解離性身分疾患（又稱為多重人格障礙）所苦，才31歲的她身上就有93種人格。不過這樣的她卻依然遇見了能包容93種人格的另一半，還願意為不同人格的她安排不同的求婚計畫，兩人最後也步入婚姻，動人的愛情故事感動不少網友。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的洛奇（Amber Lodge）過去飽受人格變化所苦，但她一直到5年前才確診罹患解離性身分疾患。患有這種疾病的患者會出現解離性失憶並出現身分認同轉變，患者會出現兩個以上明顯的個性及人格差異，因此造成人際關係互動問題。

洛奇身上的人格從喜歡畫畫的小孩到喜歡出門用餐的大人都有，有些人格直率且講話直接，有些則保守又害羞。因為人格上的變化讓另一半措手不及，她一直以來都沒辦法好好戀愛，戀情總是不長久。

不過後來洛奇遇見同性伴侶安德莉亞（Andrea），安德莉亞本來就有追蹤洛奇，因此很能同理洛奇的情況。不僅如此，安德莉亞也接受洛奇的每個人格，試著了解她的所有人格。為了記住每個人格的喜好跟習慣，安德莉亞甚至建立一個資料夾詳細記錄每個人格的個性。

雖然兩人已經結婚，但用心的安德莉亞依然為其他人格安排了不同的求婚計畫。有時候睡覺前洛奇是A人格，但很可能睡醒後就變成B人格，不過即使如此安德莉亞依然接納洛奇的所有樣貌。她表示其實跟不同人格約會，要了解不同人格的喜好跟興趣很有趣，也會盡力去擁抱和接納洛奇的所有人格。