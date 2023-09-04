婚戒上驚見「倒映不存在的人影」 她欣慰：是曾祖父顯靈

英國伍斯特郡布羅姆斯格羅夫（Bromsgrove, Worcestershire）發生一件溫馨的靈異事件。一位女子發現未婚夫的結婚戒指上，竟然反射出已故曾祖父的鬼魂。

根據《每日鏡報》（The Mirror）報導，27歲女子貝琪（Becky Sirrell）在網路上替她的未婚夫阿德里安（Adrian Jobson）訂購了一枚戒指。戒指到貨後，貝琪站在走廊上拍下試戴戒指的照片給阿德里安。

然而，當貝琪檢查照片時，卻發現銀色婚戒上倒映著一個穿棕色上衣、頭髮呈現灰色的人影，直勾勾地注視著她，她簡直要嚇壞，「看起來像一個老人站在走廊上。」貝琪表示，當時家裡只有她和2歲的兒子，她嚇到說不出話好一陣子。

貝琪將照片傳給家人們，當家人們指出人影看起來像她已故的曾祖父薩繆爾（Samual Brown）時，她才鬆了一口氣，「這讓我不再感到害怕，而是感到欣慰。」貝琪認為，曾祖父的出現代表他同意這門婚事。

「大家都說婚戒上的人影看起來很像我的曾祖父，的確看起來很像他的某張照片。」更神奇的是，貝琪所描述的那張照片，也掛在那條走廊上。

貝琪與曾祖父關係十分親密，然而在她與阿德里安訂婚的一年前，曾祖父卻過世了，沒能來得及看到貝琪結婚。因為曾祖父看不到自己結婚而傷心不已的貝琪，深深相信曾祖父出現在婚戒上，是在向她傳達對婚禮的同意與關心。