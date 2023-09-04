「世界上最昂貴的iPhone」 百顆鑽石貼手機一台天價千萬元

iPhone15即將發表，不少果粉都非常期待，定價也是許多人關心的重點之一，但「世上最昂貴的iPhone」則非它莫屬！根據外媒「Mail Online」報導，奢侈品牌Caviar將iPhone背面貼上570顆鑽石，使該部手機售價高達美金564,000元（約新台幣一千八百萬元）。

外媒「Mail Online」報導表示，有傳言認為iPhone 15的售價是799英鎊（約新台幣32184元），而iPhone 15 Pro Max的售價則是1799英鎊（約新台幣72465元）。不過，比起iPhone 15昂貴的售價，報導指出，奢侈品牌Caviar的手機才是天價，該品牌更號稱其為「世界上最昂貴的iPhone。」

報導中提及，Caviar不只把iPhone背面貼上570顆鑽石，並將此款手機命名為「Diamond Snowflake（鑽石雪花）」。品牌強調，手機外殼由18k的白金製成，中心則為Snowflake Graff項鍊的吊墜，而該吊墜是由鉑金、白金和鑽石所製。用百顆鑽石設計的手機，要價自然十分昂貴，報導說明，這部由Caviar設計的手機，總售價高達美金564,000元。