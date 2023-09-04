最帥送報員！沖繩招募廣告掀討論 主角背景曝光「曾是比嘉愛未同事」

日本沖繩「琉球新報」最近招募送報員時，海報上刊登了一位臉龐帥氣，身材修長的男性照片，高顏值立刻引起了許多討論。在媒體的追查下，發現這位男子名為金城龍志，過去曾經以男模身分進軍演藝圈，現在則是回到沖繩故鄉於報業工作，才會拍下這張照片。

沖繩最近一張送報員招募廣告的主角，因為帥氣的外表引起討論。圖擷自Facebook

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，金城現年38歲，過去在高中畢業後，他曾和女星比嘉愛未在差不多時間，進入東京的演藝事務所。後來金城主要擔任男模，曾經在許多時尚雜誌上露臉過，也曾拍過廣告。33歲時回到沖繩，投入報業販售的工作。

男模時期的金城。圖擷自まいどなニュース

金城表示，自己老家其實本來就是報紙零售商，母親又因為高齡準備退休，因此金城便決定回鄉繼承家業。他認為，雖然模特兒表面上光鮮亮麗，但為了維持外表，私底下必須下不少苦工，因此自己對於淡出時尚界這件事並不後悔。雖然金城和東京女性結婚，不過妻子贊同金城的決定，而且也期待在沖繩將孩子養育長大，因此一家便搬到沖繩。

至於這次引起話題的照片，金城則指出，自己本來想說走休閒風拍攝就好，不過琉球新報希望能夠走模特兒的風格，因此還特別穿上西裝拍照，沒想到還真的造成話題，讓更多人注意到這則招募訊息。