買不起房子！日男不租屋吃住都在車上 拚存錢圓「人生夢想」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子靠打工維生，平常不租房都在車上生活。圖擷自youtube
一位日本男子靠打工維生，平常不租房都在車上生活。圖擷自youtube

物價上漲，特別是房價居高不下，讓買不起房子的無殼蝸牛越來越多。日本有位30多歲的男性民眾，甚至乾脆選擇不租房子，而是直接住在車上，自稱為「我只是個車上生活者（ただの車上生活者）」，並在媒體上公開分享他的車上生活。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，「我只是個車上生活者」過去曾有一份工作，但做了四年半後就決定離職，並回到老家打工維生。不過到了31歲時，他決定開始一邊打工，一邊在車上過生活。

他表示，因為是在澡堂打工，因此盥洗也都在澡堂解決。平常車子則是停在打工處的停車場，或者是休息站之類的地方。另外，他也準備了一片太陽能板，好讓手機、電腦等東西能夠充電。也有準備簡單的爐具應付伙食。

不過，雖然生活非常自由，想去哪裡就去哪，但車上環境受到氣候影響，夏天時非常炎熱，冬天時又相當寒冷。也曾發生過車上的東西被偷，或者停車處附近有人喧鬧的狀況，需要多加留意。

然而，這樣的生活下來，打工月薪可以賺進7萬日幣（約相當於新台幣14739元），但包含償還學貸，以及吃東西、加油等支出，總共也才5萬日幣（約相當於新台幣10528元），因此雖然收入不高，但結算下來還能夠存點小錢。而「我只是個車上生活者」的終極目標，則是希望哪天可以買下土地，打造屬於自己的家。

日本 打工 房子

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