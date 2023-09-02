男泳客站10公尺跳台懼高不敢跳！救生員出腳踹落水影片瘋傳

這樣的救生員未免太離譜！外國有男子到泳池遊玩，疑因畏高站於10公尺高的跳台，猶豫未敢跳下，沒想到後方的救生員竟狠心將他一腳踢前，令他失足直墜入水中。這幕剛好被同場遊客記錄並分享到社交媒體，涉事泳池所屬管理公司就事件致歉，表示已口頭警告該救生員，而他正在休假，短時間內都不會重返泳池工作；而被推倒男子則暫未表示要追究。

外媒報導，奧地利（Austria）有男子疑因為懼高，站於10公尺高的泳池跳台邊緣，不敢跳下，沒料慘遭救生員踢進水中。從現場遊客上傳至Facebook的短片顯示，該男子站於跳台邊緣，雙手用力抓緊跳台扶手，表情貌似相當恐懼。

可是他身後的救生員不但沒有安慰，更突然粗暴地將他踢向前方，令他失去平衡從跳台直直落入水池。目擊者指，事發前曾有兩名救生員要求男子離開，可是他不肯，另一救生員只好將他踹入水中，避免影響其他泳客。

救生員踢倒泳客片段於網上惹來熱議，該泳池的管理公司《Steyrer Stadtbades》事後證實，的確有救生員將泳客從跳台踢進水中，而涉事救生員為長期僱員，已就事件作口頭警告。該名救生員獲准繼續在泳池工作，不過現時正在休假，相信短時間內都未會重返泳池。

管理公司現已就事件展開調查，亦發出聲明表示「將竭盡全力為泳客帶來愉快和舒適的時光」，強調救生員工作是確保泳客安全，對是次救生員推倒泳客事件感到遺憾。

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文章授權轉載自《香港01》