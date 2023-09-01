快訊

影／曾用3字侮辱蔡英文？郭台銘：媒體都不喜歡我

勞工分紅將創高！新制勞退前七月大賺4136億元 平均分紅逾3.3萬

28歲網紅「每月發薪2.1億」 剪輯師薪水最高84萬

衰！邋遢男到銀行開戶被拒 換西裝後職員態度大轉變 結局絕了

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞1名男子稱，他早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢穿着破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。（示意圖／Ingimage）
馬來西亞1名男子稱，他早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢穿着破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。（示意圖／Ingimage）

「人靠衣裝」是真的？馬來西亞1名男子早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢、穿著破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。他之後回家整理外表，穿上西裝再到和1間銀行，沒想到職員態度180度大轉變，除了幫他開戶，更對他用尊稱，讓他感歎：「人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人。」

事件引來線民熱議，有網友同情男子遭遇，「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」;但也有大批網友認為銀行做法旨在杜絕詐騙，毋須過分猜測，「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。

綜合馬來西亞媒體報導，該男子於Facebook發文講述到銀行開戶經歷，表示當日他外表邋遢，穿著有撕裂痕跡的襯衫到銀行打算開儲蓄戶口，卻遭銀行職員質疑他是「存錢騾子（為別人轉移或處理非法得來的資金的人）」，因而拒絕幫他辦理。男子聞言大怒，反嗆：「我不是存錢騾子，我是一個人，看我用兩條腿站著，可以和你說話，意味著我不是一頭騾子！」他續指，銀行職員要求他回家拿水電費帳單核對，質疑相關要求是針對他。

男子指，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以光鮮衣着、「高收入」人士模樣再到同1間銀行，當天就成功開設戶口。（示意圖／Ingimage）
男子指，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以光鮮衣着、「高收入」人士模樣再到同1間銀行，當天就成功開設戶口。（示意圖／Ingimage）

不過男子沒有放棄開戶，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以整潔衣著、「高收入」人士模樣再到和1間銀行，當天就成功開設戶口，「更好笑的是，他們對我的稱呼從『Encik （先生）』變成了『Tuan （男士尊稱）』，而這隻是因為我換了套衣服。人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人」。男子其後與銀行分行經理見面，投訴早前無禮對待他的職員。

男子在貼文強調這是真實經歷，有網友同情他的遭遇，「現今這個社會的人，多數人都是」、「白鴿眼，狗眼看人低」、「沒辦法！世人都是敬羅衣後敬人」、「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」。

不過也有大批網友認為，銀行做法旨在杜絕詐騙，沒有問題，「合理懷疑」、「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「無論在馬來西亞哪家銀行，都會去驗證你身份證上的位址與你現在居住的位址是否相同」、「銀行這樣做是有其用意的。現在詐騙分子猖獗，很多都是錢驢，開帳戶給詐騙集團用自己的卡」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。

延伸閱讀：

銀行存款$2200萬做定期5年後餘額竟只剩下$40男子悉真相崩潰

戶口存款離奇消失六成老婦聞銀行回應氣炸取全部錢地追債絕

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 西裝

延伸閱讀

臺慶科攻AI、車用 報捷

婚前存款多少？女存150萬元被嫌 網嚇：台灣人一起斷子絕孫

中國大陸發布「2023年版標準地圖」 馬、印、菲皆表強烈抗議

中國新版地圖爭議不斷 印度抗議、馬來西亞也拒絕承認

相關新聞

衰！邋遢男到銀行開戶被拒 換西裝後職員態度大轉變 結局絕了

「人靠衣裝」是真的？馬來西亞1名男子早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢、穿著破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。他之後回家整理外表，穿上西裝再到和1間銀行，沒想到職員態度180度大轉變，除了幫他開戶，更對他用尊稱，讓他感歎：「人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人。」 事件引來線民熱議，有網友同情男子遭遇，「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」;但也有大批網友認為銀行做法旨在杜絕詐騙，毋須過分猜測，「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。

在朋友家淋浴洗澡間尿尿過份嗎？網友：誰叫你講出來

國外一名男子在論壇上發文表示自己在朋友家的淋浴間「邊淋浴邊小便」，並表示朋友發現後非常不滿甚至跟他絕交，讓這名男網友上網發文求救，也引發兩方網友論戰。

農場疑動物遭虐裝警報器 想不到捉到男子跟牛愛愛

英國一處農場因為懷疑動物遭虐，因此在農場裝設保全系統，沒想到警報一響眾人到場抓人，竟發現男子跟農場的牛隻發生性行為。這起虐待動物案件，近期將進行最終判決。

驚！貓咪車禍土葬5天後變「喪屍貓」爬回家 主人1原因棄養

美國佛羅里達州1個黑白咪巴特（ Bart ），多年前被車撞倒後，主人以為牠死去，安排牠入土為安，可是葬禮完成5天後，巴特竟然破土而出，負傷爬回家中討吃，讓主人又怕又喜，雖然它傷勢嚴重，但經救治後奇蹟康復起來，可是醫療費太高昂，主人放棄巴特，交由動物保護中心飼養，其後又出爾反爾，經20個月法律訴訟主人被判敗訴，巴特由中心職員領養，官司登上新聞版讓巴特爆紅，更得名「喪屍貓」。早前有媒體再次追訪巴特近況，它雖然因當年意外少了1個眼睛，但身體非常強健，新主人表示巴特與家中3個貓咪相處融洽，生活非常寫意。

農民懷疑牲口遭虐待裝警報 竟逮到熟人跟自家小牛發生性行為

英國多塞特郡柏頓村（Burton, Dorset）一處農場因為越來越懷疑自家的牲口正遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟...

搭機傳訊2女被偷看！男遭鄰座客威脅「跟你老婆講你出軌了」 真相大反轉

現代人習慣使用通訊軟體傳訊息，但如果對話內容被偷看，一定會感到生氣。日前一名國外男子搭飛機時，用手機先後傳訊息給兩名女性說「我愛妳」，結果被一旁女乘客偷看，對方當場酸「你應該為自己行為感到羞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦