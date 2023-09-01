衰！邋遢男到銀行開戶被拒 換西裝後職員態度大轉變 結局絕了

「人靠衣裝」是真的？馬來西亞1名男子早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢、穿著破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。他之後回家整理外表，穿上西裝再到和1間銀行，沒想到職員態度180度大轉變，除了幫他開戶，更對他用尊稱，讓他感歎：「人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人。」

事件引來線民熱議，有網友同情男子遭遇，「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」;但也有大批網友認為銀行做法旨在杜絕詐騙，毋須過分猜測，「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。

綜合馬來西亞媒體報導，該男子於Facebook發文講述到銀行開戶經歷，表示當日他外表邋遢，穿著有撕裂痕跡的襯衫到銀行打算開儲蓄戶口，卻遭銀行職員質疑他是「存錢騾子（為別人轉移或處理非法得來的資金的人）」，因而拒絕幫他辦理。男子聞言大怒，反嗆：「我不是存錢騾子，我是一個人，看我用兩條腿站著，可以和你說話，意味著我不是一頭騾子！」他續指，銀行職員要求他回家拿水電費帳單核對，質疑相關要求是針對他。

男子指，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以光鮮衣着、「高收入」人士模樣再到同1間銀行，當天就成功開設戶口。（示意圖／Ingimage）

不過男子沒有放棄開戶，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以整潔衣著、「高收入」人士模樣再到和1間銀行，當天就成功開設戶口，「更好笑的是，他們對我的稱呼從『Encik （先生）』變成了『Tuan （男士尊稱）』，而這隻是因為我換了套衣服。人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人」。男子其後與銀行分行經理見面，投訴早前無禮對待他的職員。

男子在貼文強調這是真實經歷，有網友同情他的遭遇，「現今這個社會的人，多數人都是」、「白鴿眼，狗眼看人低」、「沒辦法！世人都是敬羅衣後敬人」、「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」。

不過也有大批網友認為，銀行做法旨在杜絕詐騙，沒有問題，「合理懷疑」、「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「無論在馬來西亞哪家銀行，都會去驗證你身份證上的位址與你現在居住的位址是否相同」、「銀行這樣做是有其用意的。現在詐騙分子猖獗，很多都是錢驢，開帳戶給詐騙集團用自己的卡」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。

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文章授權轉載自《香港01》