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農場疑動物遭虐裝警報器 想不到捉到男子跟牛愛愛

聯合新聞網／ 綜合報導
25歲的布朗坦承自己對農場牛隻做出不當行為。圖擷自每日郵報
25歲的布朗坦承自己對農場牛隻做出不當行為。圖擷自每日郵報

英國一處農場因為懷疑動物遭虐，因此在農場裝設保全系統，沒想到警報一響眾人到場抓人，竟發現男子跟農場的牛隻發生性行為。這起虐待動物案件，近期將進行最終判決。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這座農場位於英國伯頓（Burton），農民因為懷疑有人入侵農場因而裝設保全，想不到卻在農場看到「熟面孔」性侵動物。

涉嫌性侵動物的是25歲的男子布朗（Liam Brown），他的家人之前在該農場工作，因此布朗從小就跟農場熟識，想不到卻做出這樣的行為。事發後從小牛身上採集DNA檢驗，發現布朗確實於2022年6月12日曾性侵動物。他在法院出庭時也坦承自己性侵活體動物，造成動物痛苦。

地方法官南丁格爾（Charles Nightingale）表示，之前農場主人就看過布朗在農場出沒，為了動物的安全裝設保全系統，想不到警報響了以後抓到的竟然是布朗。事件發生後，農場主人提出要求希望能禁止布朗進出農場。

雖然布朗在案發後的確沒有再到農場附近，之前也沒有任何前科，但虐待動物的行為可能會讓他吃上牢飯。目前此案將交由刑事法庭受理，並預定於9月22日宣判最終判決。

虐待動物 英國

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