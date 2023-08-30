精緻正妹皮膚超白皙 網驚呼恐是「印度天龍人」：種姓高到要下跪

印度不僅是全球面積第7大的國家，人口超過14億加上族群多元，可說是文化大熔爐。有網友分享一名旅居日本的印度正妹照片，只見她和台灣民眾刻板印象中的印度人外貌大不相同，甚至有鄉民指出她可能是「印度天龍人」，直呼「種姓（種姓制度）高到你見到她要下跪」。

一名網友在PTT八卦板以「住在日本的印度妹子」為題發文，原PO一口氣貼出5張照片，只見女主角不僅五官深邃甚至還有一身白皙皮膚，原PO表示印象中的印度人大多膚色黝黑，納悶「這個怎麼這麼白，是不是有什麼黑科技？」

照片曝光後引起鄉民熱烈討論，「這個種姓高到你見到她要下跪」、「印度皮膚越白越高級」、「寶萊塢正妹就長這樣，只是她們的妝台灣人不喜歡，變成日本妝就超頂」、「印度白的都高種姓，家境都很好」、「婆羅門沒聽過？印度天龍人」、「高種姓是偏白的啊，而且美女帥哥真的不少」。

原來照片女主角名為Kriti，在Instagram上有超過42萬名粉絲，可說是小有名氣的網紅。根據她的Instagram介紹，會擁有精緻五官與白皙肌膚可能和她是印度、日本、南韓三國混血有關。另外Kriti也有經營YouTube頻道，目前訂閱數39萬，內容主要以時尚穿搭、美妝為主。

Kriti除了擁有深邃五官還有一身白皙肌膚，不似台灣民眾刻板印象中的印度人容貌。圖／取自Kriti Instagram

雖然Kriti可能是因為混血才擁有白皙膚色，但印度人真的光靠膚色深淺就能推敲種姓嗎？有網友以印度女子網球名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）為例，若以瓦爾那（婆羅門-剎帝利-吠舍-首陀羅四分法）區分，辛度因父親關係在種姓制度中屬於平民；但若以印度現代法律，分為優勢種姓／普通種姓（forward caste）和弱勢種姓（backward caste），辛度一家卻是優勢種姓，因此單以膚色或姓氏較難辨別種姓階級。

此外，印度早在1947年獨立時即廢除種姓制度，雖然在法律上已無影響力，但種姓制度仍烙印在印度社會上，至今仍不時傳出民眾因種姓階級發生糾紛。