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在朋友家淋浴洗澡間尿尿過份嗎？網友：誰叫你講出來

聯合新聞網／ 綜合報導
男子說自己在朋友家淋浴間小便，結果朋友氣到不想跟他講話。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子說自己在朋友家淋浴間小便，結果朋友氣到不想跟他講話。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名男子在論壇上發文表示自己在朋友家的淋浴間「邊淋浴邊小便」，並表示朋友發現後非常不滿甚至跟他絕交，讓這名男網友上網發文求救，也引發兩方網友論戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名男網友在知名論壇Reddit上的看板「我是渾蛋嗎？」發文，表示自己春假期間到女性朋友家過夜，畢業後好友搬了新家，邀請男子到她家玩，當天淋浴時他就按著自己平常的習慣在淋浴間小便。

男子文中提到自己從小習慣坐著小便，淋浴的時間是他少數「站著小便」的時候，而且通常小便會被淋浴的水沖走，他家人也都習慣在淋浴時小便，因此他完全不認為這個習慣有任何問題。

想不到上週他跟該名女性友人和其他朋友外出時，剛好聊到小便的話題，男子便坦承自己會在淋浴時小便，這番話讓該名女友人臉色大變，後來整晚都不跟他說話。女友人透過他人傳訊息表示聽到男子在自己淋浴間小便覺得很不舒服，以後不知道還能不能邀他去她家玩，讓男子傻眼發文詢問：「在淋浴間小便的我是渾蛋嗎？」

不少網友都覺得問題出在於「那是別人的淋浴間」，這樣的行為感覺不太尊重屋主。有網友就說：「你在自己家能做的事在別人家不一定能做」，也有網友開玩笑說：「你不知道淋浴小便俱樂部的第一條規定就是不能講出來嗎？」不過也有不少網友認為淋浴間小便很正常，反正淋浴間本來就很髒。

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