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中年漢嗜甜如命...早午晚「把2飲品當水喝」加1壞習慣 終截肢保命

香港01／ 撰文：夏洛特
馬來西亞1名中年男子年輕時就嗜甜如命，每天「甜飲不離手」，最終需要截肢保命。（示意圖／Ingimage）
馬來西亞1名中年男子年輕時就嗜甜如命，每天「甜飲不離手」，最終需要截肢保命。（示意圖／Ingimage）

飲食不節制，最終受罪的還是自己。馬來西亞1名中年男子年輕時就嗜甜如命，每天「甜飲不離手」，後來更罹患糖尿病，至今超過30年。不過他並未改變飲食習慣，仍然早午晚3餐將拉茶、凍奶茶當水喝，加上飲食不定時的壞習慣，令病情惡化，最終需要截肢保命。

綜合外媒報導，該名馬來西亞中年男子喜好甜食，早午晚都會喝拉茶、凍奶茶等糖分較高的飲料，甚至當成水喝。「甜癮」出來時，他曾於深夜，甚至淩晨3、4點外出，就為了買拉茶和印度薄餅。

馬來西亞1名男子因為將高糖分飲品飲當水喝，加上飲食不定時，令糖尿病病情加重，最終需要截肢保命。（Twitter影片截圖）
馬來西亞1名男子因為將高糖分飲品飲當水喝，加上飲食不定時，令糖尿病病情加重，最終需要截肢保命。（Twitter影片截圖）

他年輕時已極喜愛喝汽水，後來更患上糖尿病，至今已患病逾30年。受糖尿病影響，他身體傷口癒合較差，足部傷口潰爛日益嚴重。而他的飲食習慣又加重了病情，就算醫生多次幫他做手術、清創，最終仍是無能為力，只能幫他截肢保命。男子右膝以下戴上義肢，目前只能以輪椅代步。

男子透露，醫生曾告知他罹患糖尿病的成因，除了因為他長期攝取高糖分食物及飲品外，還與他3餐進食不定時的壞習慣有關。經歷了截肢後，男子把個人經歷分享到社交平臺TikTok上，請網友引以為戒。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 糖尿病 洗腎

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