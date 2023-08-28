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3歲女童從5樓墜落 下秒男子奇蹟接住被封英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利杜林市一名男子奇蹟般接住從5樓墜落而下的3歲女童，被封為英雄。圖片來源／Stefano Lo Russo Facebook
義大利杜林市一名男子奇蹟般接住從5樓墜落而下的3歲女童，被封為英雄。圖片來源／Stefano Lo Russo Facebook

義大利城市杜林（Turin）一名37歲男子馬帝亞（Mattia Aguzzi），奇蹟似地接住一位從5樓陽台墜落而下的3歲女童，被封為英雄。

根據《CNN》報導，8月26日早上約11時，馬帝亞和女友在前往麵包店的途中，聽到一名男子的喊叫聲，接著發現一名3歲小女孩爬到5樓陽台，看起來非常危險。

馬帝亞試圖大聲喊叫，阻止小女孩繼續往外爬，但小女孩似乎沒有聽到。小女孩越來越靠近陽台邊緣、翻越陽台，接著她雙腳懸空、只剩兩隻手抓著陽台邊，然後瞬間向下墜落。

馬帝亞迅速看準女孩可能墜落的位置，就在女孩墜落的瞬間，他用身體減緩衝擊力道，並伸出雙臂，奇蹟似地接住了女孩，兩人一同摔在地上。「起初女孩沒有任何反應，接著她開始哭泣，我才終於鬆了一口氣。」

杜林市長斯特凡諾（Stefano Lo Russo）在Facebook上發文，稱讚馬帝亞拯救小女孩性命堪稱英雄；義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也對他表示感謝。不過馬帝亞強調，「我沒有考慮太多，只是做了我應該做的事。」

義大利

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