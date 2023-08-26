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可以摸腹肌！泰猛男燒烤店到訪新加坡 客人嗨翻：他們超熱情

8視界／ 8視界記者蕭樂萱／報導
四名猛男說，會接受新加坡民眾的熱情，客人們也可以觸摸他們的腹肌等部位，但是避免觸摸一些敏感部位。圖／8視界新聞網記者蕭樂萱拍攝
四名猛男說，會接受新加坡民眾的熱情，客人們也可以觸摸他們的腹肌等部位，但是避免觸摸一些敏感部位。圖／8視界新聞網記者蕭樂萱拍攝

在網路上爆火的泰國曼谷網紅餐廳猛男們到訪新加坡，由於反應熱烈，邀請他們來表演的當地餐飲業者，決定將原定兩天的活動延長多一天。眾猛男25日在新加坡白沙浮的泰式燒烤店亮相，除了有慕名而來的粉絲，還引來附近民眾好奇停下來和拍照。

來自泰國曼谷STANEEMEEHOI餐館，因為店裡熱情的猛男服務員，而在近期走紅社交媒體。新加坡有餐飲業者看準這個潮流，特別邀請四位猛男到新加坡亮相，希望能把曼谷餐館的獨特氛圍複製到當地。

只見四人現場穿著白色背心配上粉色格子迷你短裙，帶著播放泰國歌曲的音箱，到每張餐桌與客人們互動、跳貼身舞和拍照。

根據《8視界》記者觀察，前來用餐的客人，有家人、情侶，不過更多的是一群朋友來同樂。

客人之一的茹伊雯告訴《8視界新聞網》記者，她是特地為了猛男而來用餐，並且表示不用去到泰國曼谷看猛男，可以在這裡觀賞，很是方便。

「與他們跳舞很開心，同時也很緊張，但是他們（猛男）都很熱情。」

前來用餐的食客，有家人、情侶，不過更多的是一群朋友來同樂。圖／8視界新聞網記者蕭樂萱拍攝
前來用餐的食客，有家人、情侶，不過更多的是一群朋友來同樂。圖／8視界新聞網記者蕭樂萱拍攝

猛男：可摸腹肌 敏感部位是禁地

這次抵達新加坡的四名猛男，包括了曼谷STANEEMEEHOI原店的兩名老闆兼服務員Dee（Veerasak Mahsahaao）和Wow（Sarawut Siriphet）。四位猛男受訪時也坦言，非常開心能夠來到新加坡表演。

他們說，會接受新加坡民眾的熱情，客人們也可以觸摸他們的腹肌等部位，但是避免觸摸一些敏感部位。

主辦這次活動的泰式燒烤店的老闆娘蕭細輪表示，之前前往曼谷的猛男餐館時，便邀請猛男到他們位於廣州的新店亮相，之後再把他們引到新加坡表演。

「上一次會比較保守一點，新加坡這裡比較好玩，因為比較開放，客人會跟他們跳舞和唱歌。」

業者也說，猛男原本只在本週末表演兩天，但基於民眾反應熱烈，加上該店不接受訂位，因此決定在星期天多辦一天活動。

「每個客人都很期待他們（猛男）的到來，並答應會為了猛男而來用餐，與猛男接觸。」

四名前來新加坡表演的泰國猛男，分別為（左起）Wow、Top、Per和Dee。圖／8視界新聞網記者蕭樂萱拍攝
四名前來新加坡表演的泰國猛男，分別為（左起）Wow、Top、Per和Dee。圖／8視界新聞網記者蕭樂萱拍攝

原定年初訪馬因引議而腰斬

值得一提的是，泰國猛男們原本今年3月也計劃到馬來西亞表演，受邀到吉隆坡一家餐館出席開幕活動，不過由於馬國當時將迎來齋戒月，這項活動引起一些宗教團體和政黨的譴責，主辦方也被查出無牌營業，活動最終被腰斬。

兩名老闆Wow和Dee之後在6月再次受邀出席當地一個美食展活動，才成功在馬國亮相。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 泰國 曼谷 餐飲業 餐廳 網紅 腹肌

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