巧克力淋全身！4星飯店下午茶驚現「甜點女體盛」 外國爸超崩潰

外出旅遊最怕踩雷，許多人會在行前做好功課，優先選擇評價高的飯店。日前，外國一名男子帶著女兒入住義大利某四星級飯店，沒想到飯店竟提供令人三觀炸裂的下午茶自助吧，他看見一名女員工躺在食物中央變成「甜點女體盛」，且女子身上還被淋滿濃稠的巧克力，驚悚的一幕讓他超級崩潰。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，事情發生在義大利薩丁尼亞島上的某家4星級飯店。本月中旬，外國男子費德里科（Federico Mazzieri）帶著14歲的女兒入住該飯店，本想到用餐區享用下午茶，不料卻見到「大尺度的一幕」。費德里科表示，下午茶採自助吧的形式，而場地的正中央就擺著超級醒目的「甜點女體盛」，看到的當下令他震驚不已。

費德里科形容現場畫面，一名半裸的女子就這麼躺在餐桌上，且全身淋著濃稠的巧克力醬，一旁則擺放著三明治、蛋糕、點心及開胃菜等，畫面既衝擊又格格不入。費德里科與他的女兒都被這畫面嚇傻了，女兒更以「噁心」形容這詭異的場面，兩人待沒幾分鐘就離開，不少客人則留在現場拍照。

據悉，協助「甜點女體盛」展出的女子正是20歲的飯店工作人員，當天她躺在餐桌上超過半個小時的時間，且飯店在前幾天一直有在宣傳該項活動，可見是場精心策畫的「表演」。

「飯店的管理階層到底在想什麼？這只是在物化女性」，隔天費德里科立刻向飯店提出意見，但工作人員卻一副滿不在乎的，回應態度相當消極，讓他憤而在LinkedIn上寫下事件始末。輿論在網路上爆發後，飯店才在網路平台上貼出道歉公告，並承諾不會再讓類似情況再度發生。

然而，飯店的處理態度卻引發消費者與網友們的不滿，當地州長也發聲抨擊，直指該事件冒犯了許多人，令他顏面盡失。義大利飯店聯盟也對此事作出批評，指責該飯店的品味低劣，不該被原諒。

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